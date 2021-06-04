Bakü'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan 13. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı sona erdi.

AA 04 Haziran 2021 Cuma 15:39 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 15:39

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Kerim Veliyev ile Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu başkanlığındaki heyetler arasında dün başlayan toplantı sona erdi.

Toplantıda, Azerbaycan ile Türkiye arasında güvenlik, askeri, askeri-teknik, askeri tıp, askeri eğitim, askeri sanayi ve diğer alanlarda ikili iş birliğinin mevcut durumu görüşüldü, askeri ve savunma alanlarında kalkınma perspektifleri ile başlıca faaliyet alanları gözden geçirildi.

Taraflar, toplantının sonuçlarına ilişkin protokole imza attı.

Açıklamada, Türkiye-Azerbaycan 14. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı'nın 2022'de Ankara'da yapılacağı belirtildi.