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Balçova'da CHP adayı belediye başkanının eşi olunca, aday adayları tepki gösterdi

İzmir'de, CHP'nin Balçova belediye başkanı aday adayları, ilçeye 31 Mart yerel seçimi için Başkan Mehmet Ali Çalkaya'nın eşi Fatma Çalkaya'nın gösterilmesine, tek cümlelik yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

  • DHA
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İzmir'de, CHP'nin Balçova belediye başkanı aday adayları, ilçeye 31 Mart yerel seçimi için Başkan Mehmet Ali Çalkaya'nın eşi Fatma Çalkaya'nın gösterilmesine, tek cümlelik yazılı açıklamayla tepki gösterdi. CHP'li 6 aday adayı, "Keşke partimiz bizi bu kadar utandırmasaydı" dedi.
 
Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın yerel seçim için adaylığının Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) düşürülmesi üzerine CHP'li 6 aday adayı, görev beklediklerini ve içlerinden birinin aday gösterilmesini istediklerini açıkladı. Bu süreçte adaylığı düşürülen başkanın eşi Fatma Çalkaya, CHP Genel Merkezi'nce yeni aday olarak gösterildi. CHP'li aday adayları, bu duruma, tek cümlelik yazılı açıklama yaparak, tepki gösterdi. Banu Gençkan, Ergin Akman, Hürmet Kırmızı, Muharrem Dayanç ve Şenol Aslanoğlu, yazılı açıklamada, "Keşke partimiz bizi bu kadar utandırmasaydı" dedi.

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