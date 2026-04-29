  • ''Bankamatik faresi'' CHP'ye katıldı! Partililer isyan etti
Sosyal medya platformlarındaki sokak röportajlarıyla tepki çeken ve dini değerleri hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen provokatör Arif Kocabıyık CHP'ye katıldı. CHP'li belediyelerin 'bankamatik faresi' Kocabıyık'ın rozetini ise Genel Başkan Özgür Özel taktı.

MEHMET SELVİTOP29 Nisan 2026 Çarşamba 12:12 - Güncelleme:
Sosyal medyada 'Bankamatik faresi' ve 'Mikrofonlu provokatör' olarak tanınan, dini ve manevi değerleri hedef alan röportajlarıyla bilinen Arif Kocabıyık, CHP'ye katıldı.

ROZETİNİ ÖZGÜR ÖZEL TAKTI

Geçtiğimiz dönemlerde, 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından hüküm dahi giyen Kocabıyık'ın rozetini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

ÇOK SAYIDA PARTİLİ TEPKİ GÖSTERDİ

Arif Kocabıyık, CHP'ye katılması CHP içinde de büyük tepkiye neden oldu. Parti yönetimindeki muhalif isimlerin bu transferden rahatsız olduğu ve parti imajı açısından büyük bir hata olduğunu belirttiği öğrenildi. Çok sayıda CHP'li de Özgür Özel'e tepki gösterdi.

'ATM MEMURU' OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Kocabıyık'ın, CHP'li Konyaaltı Belediyesinde ATM memuru olduğu ortaya çıkmıştı.

Belediyede çalıştığını doğrulayan Kocabıyık, "Başkanım bana bir iş verdi. O dönemde pandemi patladı. Esnek çalışma modeline geçtik. Esnek çalışıyordum yani. Onu rahatlatmak için istifa ettim" diye itirafta bulunmuştu.

İYİ PARTİ'DEN ADAY OLMUŞTU

Provokatör Arif Kocabıyık, bir önceki genel seçimlerde İYİ Parti'den Antalya milletvekili aday adayı olmuştu.

"SEVİYE ÇOK DÜŞTÜ"

Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, 24 TV'de katıldığı Günün Manşeti programında konuya ilişkin olarak, "Seviye çok düştü ya. Bak küfeden de beter oldu. Seviyeye bak." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Sorun köpekler mi, yoksa sahipsizlik mi?

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
