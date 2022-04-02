Bardağı taşıran söz! İP'teki tasfiyenin arka planı ortaya çıktı

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'nun tasfiyesinin arka planına ulaştı.

Yiğitel, Akşam Gazetesi'nde şunları yazdı:

İYİ Parti'li kaynaklarım, Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'nun tasfiyesinin arka planını anlattı.

İYİ Parti'de Koray Aydın'ın Teşkilat Başkanlığı'ndan alınmasının arkasında, Genel Başkan Akşener'e "Teşkilatlar söz dinlemiyor, partiyi siz mi yönetiyorsunuz Koray Aydın mı?" şikayeti var. Ağıralioğlu'un tasfiyesi ise 'liderlik' potansiyeli yüzünden.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun Koray Aydın'ı pasif göreve alması ve Yavuz Ağıralioğlu'nu tasfiye etmesi üzerindeki sır perdesi aralanmaya başladı. İYİ Parti kaynaklarından edindiğim bilgiye göre, seçimlere yaklaşılırken teşkilatın tamamen Koray Aydın'ın hakimiyetine girmesi bu kararda etkili oldu.

Akşener, partinin kuruluşunda teşkilatı teslim ettiği Koray Aydın'ı Siyasi İşler Başkanlığı'na getirerek 'ikinci adam' pozisyonuna yükseltmiş gibi görünse de, parti teşkilatından koparmış oldu. O yüzden İYİ Parti teşkilatları, bu atamayı 'terfi' değil tasfiye olarak değerlendirdi. Parti kaynaklarından edindiğim başka ayrıntılar da var. Teşkilatların Koray Aydın tarafından oluşturulması, partinin önde gelen kadrolarının bir kısmında bir süredir rahatsızlık oluşturuyordu. Hatırlayacaksınız, daha önce İYİ Parti'den istifa eden kuruculardan İsmail Koncuk, kendisini ve Ümit Özdağ'ı Koray Aydın'ın tasfiye ettiğini öne sürmüştü.

BARDAĞI TAŞIRAN SÖZ

O günden sonra da "teşkilatların Aydın'dan başkasını dinlemediği" şikayetleri Akşener'e aktarıldı, fakat Akşener'den bir adım gelmedi.

Ancak, şikayetlerin yoğunlaşması ve bir grup milletvekilinin Meral Akşener'e "Koray Aydın'ın atadığı il başkanına laf geçiremiyoruz. Partiyi siz mi yönetiyorsunuz, Koray Aydın mı yönetiyor" demesi bardağı taşıran damla oldu.

ÖNCE İKİNCİ ADAM SONRA TASFİYE

Akşener'in, Koray Aydın'ı 'ikinci adam' konumuna çekerek teşkilattan gelecek tepkileri azaltmaya çalışsa da, teşkilatta 'süreç içinde bu görevden de alarak tümüyle tasfiye edebileceği' beklentisi var.

Peki, Aydın'ın pasifize edilmeye ve teşkilatlarını koruyamayacak pozisyona getirilmeye itirazı olur mu?

Bunu İYİ Partili kaynaklarıma da sordum.

Akşener'in Koray Aydın'ın 'gidecek başka yeri olmadığı' düşüncesinde olduğunu ve bu nedenle de 'olana rıza göstereceği'ni beklediklerini söylediler.

Ancak Koray Aydın'a yakın isimler ise teşkilatın önemsenmesi gerektiğini, Aydın'ın da henüz konuşmadığını belirterek, Koray Aydın'ın tavrının beklenmesi gerektiğini belirtiyorlar.

AĞIRALİOĞLU MEDYADAN ÖĞRENDİ

Akşener'in parti içindeki ikinci önemli hamlesi de, 'liderlik' özellikleri sergileyen Yavuz Ağıralioğlu'na yönelik oldu. Geçmişte parti içinde birçok görev almış Ağıralioğlu için "parti politikalarının dışında, özellikle HDP'ye karşı söylemlerinin Millet İttifakı ortağı CHP'de rahatsızlık yaratması etkili olmuştur. Akşener de seçime giderken CHP ile bir bir yol kazası yaşamamak için Ağıralioğlu'nu tasfiye etti" değerlendirmesi yapılıyor.

Kaynaklar, Yavuz Ağıralioğlu'nun yakın çevresine dayandırarak, "Hiçbir haber verilmeden görevden alınmasına, bundan da basın yoluyla haberdar olmasına çok üzüldüğünü" söylediğini, "Parti için çok emek verdim. Görevden alınmadan önce Genel Başkan beni çağırıp böyle bir tasarrufta bulunacağını açıklayabilir ve gerekçesinin ne olduğunu anlatabilirdi ama bunu yapmadı. Neden görevden alındığımı hâlâ bilmiyorum ve bana hiçbir gerekçe hâlâ sunulmadı" dediğini aktardılar.

Edindiğim izlenim, Akşener'in parti içinde kendisinden başka aktör istemediği, liderliği sorgulansa bile alternatif bulunamaması için bu tasfiyeleri yaptığı yönünde.

Bu düşüncenin arkasında da, CHP'nin politikaları, CHP'nin kendilerini HDP'yi ve HDP'lileri savunma noktasına sürüklemesine yönelik parti içindeki tepkiler yatıyor.