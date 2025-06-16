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Politika

Barış diplomasisi sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e İsrail uyarısı: Girişme ihtimalleri yüksek

İran-İsrail çatışması sonrası diplomatik temaslarını yoğunlaştıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının, dikkatleri Gazze'deki soykırımdan uzaklaştırmamasının önemine vurgu yaparak, İsrail'in bölgede 'oldubittilere' girişme ihtimalinin yüksek olduğunun altını çizdi. Erdoğan, Pezeşkiyan'a nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye'nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

AA16 Haziran 2025 Pazartesi 13:12 - Güncelleme:
Barış diplomasisi sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e İsrail uyarısı: Girişme ihtimalleri yüksek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede barışın tesisi için yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

"TÜRKİYE ROL ÜSTLENMEYE HAZIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, İsrail ve İran arasındaki çatışmalı süreç ile ilgili liderlerle bir dizi temas gerçekleştirdiğini, çatışmaların bir an önce sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye'nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın korunmasına verdiği önemin altını çizdi.

BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı

Erdoğan, Türkiye'nin ilk günden bu yana saldırıların sona ermesi için diplomatik girişimlere ağırlık verdiğini, İran ile meselelerin çözümünün tek yolunun diplomasiden geçtiğini ve bir an önce müzakere masasına dönülmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının dikkatleri Gazze'deki soykırımdan uzaklaştırmamasının önemine dikkat çekerken, İsrail'in bölgede oldubittilere girişme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin de görüşmede çatışmaların bir an önce durdurulması ve diplomasiye alan açılması noktasında Cumhurbaşkanımızla hemfikir olduğunu belirtti.

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