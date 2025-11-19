Türkiye, izlediği etkin diplomasiyle bölgesinde ve dünyada krizlerin çözümünde aranan ülke oldu. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için tüm kurumlarıyla çaba harcayan Türkiye, barışa gerek kolaylaştırıcılık gerek ev sahipliği olmak üzere gereken tüm katkıyı veriyor.

Ankara, bu kapsamda bugün önemli görüşmelere ev sahipliği yapacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bugün Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile saat 16.00'da görüşmesi beklenen Zelenski açıklamasında "Müzakereleri yeniden canlandırmak için hazırlık yapıyoruz ve ortaklarımıza sunacağımız çözümler geliştirdik. Savaş esirlerinin değişimini yeniden başlatmak ve savaş esirlerimizi eve getirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan-Zelenski görüşmesinin ardından iki liderin saat 18.00'de basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.