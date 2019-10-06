Barış pınarı Suriye'ye akacak
Başkan Erdoğan, Fırat’ın doğusuna operasyonla ilgili talimatların verildiğini açıkladı: Bizi oyalayanlara diyoruz ki artık söz bitti. Barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın kadar yakındır.
Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Hotel’de düzenlenen AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılışında konuştu. Türkiye’nin dış politikada geniş bir ilgi alanına sahip olduğunu, bu durumun, medeniyet ve tarihi geçmişinin zenginliğinden kaynaklandığını belirten Erdoğan, bu gerçeği bilmeyen veya görmezden gelenlerin, Türkiye’nin dış politika önceliklerini eleştirirken aslında cehaletlerini ve sığlıklarını gösterdiklerini vurguladı.
BORAZANLIK YAPIYOR
Erdoğan, şunları söyledi: “Hatta bunların arasında bekamızla doğrudan ilgili en kritik noktada dahi ülkemizin cari politikalarının tam zıttı yönünde girişimde bulunanlar çıkabiliyor. Türkiye, kendi iddiasıyla bu ülkenin en eski partisinin, siyaset üretemediği için iradesini terör örgütlerinin güdümündeki yapılara teslim edişinin trajik hikayesini seyrediyor. Türkiye’nin, Suriyelileri evlerine kavuşturmayı amaçlayan adımlarına da şiddetle karşı çıkarak, rejimle ve terör örgütleriyle aynı çizgiye gelmekten çekinmiyorlar. Lafa gelince Suriye’nin toprak bütünlüğünden ve siyasi birliğinden söz edenlerin, fiiliyatta ise tek dertleri zalim rejimin ve bölücü terör örgütünün borazanlığını yapmaktan ibarettir. İşte böyle sorunlu bir zihniyetle karşı karşıyayız.”
GÖZ YUMMAYACAĞIZ
Demografik yapının değiştirilmesinin bir insanlık suçu olduğuna işaret eden Erdoğan, Türkiye’nin güvenli bölge politikasının, Suriye halkının kendi evlerine dönüşü konusundaki en makul ve insani yol olduğunu vurguladı.Erdoğan, bu gerçeği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde bizzat yaşayarak gördüklerini ifade ederek oldukça küçük sayılabilecek bu bölgelere bile 360 bin Suriyeli’nin geri dönerek yerleştiğini söyledi. Erdoğan “Amacımız, Fırat’ın doğusunu da altını çiziyorum barış pınarlarıyla sulamaktır. Bu bölgede, 1 milyonu yeni inşa edeceğimiz yerlerde, 1 milyonu da mevcut yerleşimlerde olmak üzere 2 milyon kişiyi iskan etmeyi planlıyoruz. Planlarımız hazır, projelerimiz hazır” dedi. Türkiye’nin, sınırları dibindeki terör oluşumlarına asla göz yummayacağını sayısız defa tüm dünyaya ilan ettiğini ancak sürekli oyalanmaya çalışıldığına dikkati çeken Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
DEVRİYELER HİKAYE
“Biz de kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye karar verdik. İki ayrı harekatla toplam 4 bin kilometrekarelik bir alanı terör örgütlerinden temizledik. Fırat’ın doğusuyla ilgili de muhataplarımıza her türlü ikazı yaptık. Yeteri kadar da sabırla davrandık. Kara devriyesiymiş, hava devriyesiymiş bütün bunların hikaye olduğunu görüyoruz.
Müttefiklerimize sorumuz gayet açıktır, siz SDG adıyla gözlerden kaçırmaya çalıştığınız PKK/YPG’yi terör örgütü olarak tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz? Bunu açıklayın. Bu yönde bir beyan duymadığımız gibi bazı Amerikalı yetkililer alenen PKK, YPG’nin birlikte çalıştıkları bir yapı olduğunu da söylüyorlar. Öyleyse sözün bittiği yerdeyiz. Evet ülkemizi terör örgütünden uzak tutmak için sürekli yüzümüze gülen, sürekli diplomatik söz oyunlarıyla kendilerince oyalayanlara diyoruz ki ‘artık söz bitti.’ Bir taraftan Irak tarafından 30 bin civarında tırı Suriye’ye sokacaksınız; silah, mühimmat, araç gereç yüklü ve bunları bu terör örgütlerine teslim edeceksiniz ondan sonra da ‘biz sizinle stratejik ortağız diyeceksiniz.’ Kusura bakmayın bunu yutmayız. Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık. Gereken talimatları verdirttim. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekatı yürüteceğiz. Suriye tarafındaki kardeşlerimizin de tüm güçleriyle bizim yanımızda yer alacağından şüphemiz yoktur.
DÜNYAYA DESTEK ÇAĞRISI
Başkan Erdoğan şunları söyled: “Hem kendi güvenliğimiz hem ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce evlerine dönebilmeleri için bu harekatı yapmaya ve başarıya ulaştırmaya mecburuz. Tehlikenin kapımıza dayanmasını beklemeyecek, sorunu kaynağında çözeceğiz. Hiç kimsenin bunun için Türkiye’yi suçlamaya hakkı yoktur. Avrupa ve Arap ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı bu ulvi mücadelesinde Türkiye’ye destek olmaya davet ediyorum.”
Fırsatçılara imkan vermeyeceğiz
“Milletimizle olan güçlü ve hasbi bağımız sayesinde, girdiğimiz her mücadeleden hamdolsun alnımızın akıyla çıktık” diyen Erdoğan, Türkiye’nin demokrasi ve ekonomide hapsedildiği geri kalmışlık zincirini AK Parti ile kırmayı başardığını kaydetti. Yaşanan gelişmelerin Türkiye ortak paydasında buluşan herkesle yol yürümeleri gerektiğini gösterdiğini belirten Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde MHP ile çok daha kapsamlı ve yakın şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi. “Türkiye’yi 2023 hedeflerine mutlaka ama mutlaka ulaştıracağız” diyen Erdoğan kongre sürecinde şekillenecek yeni teşkilat yapısının, gelecek dönemde AK Parti’nin sürükleyici gücü olacağını kaydetti. Parti yönetiminden ülke yönetimine kadar herkesin kendisine tevdi edilen vazifeyi layıkıyla yerine getirmekle görevli olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Hiç kimsenin üstlendiği sorumluluğun gereğini yerine getirmeyip, her şeyi bir üste özellikle de şahsıma havale etme kolaycılığına kaçmaya da hakkı yoktur. ‘Beyefendi böyle talimat verdi, böyle istedi’ haberimiz yok ama bunun istismarını yapanlar var. Bunların hepsi fırsatçılıktır. Bu fırsatçılara imkan vermeyeceğiz” diye konuştu.
Yüzde 50 sistemin omurgası
Başkan Erdoğan, Türk siyasi tarihinin en büyük yönetim reformunu yaparak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni ülkeye kazandırdıklarını söyledi. Erdoğan şunları kaydetti: “Son günlerde yaşanan anlamsız bir tartışmaya da burada son noktayı koymak istiyorum. Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50’den yüzde 40’a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz ne niyetimiz ne planımız ne de çabamız söz konusudur. Yüzde 50 seçilme yeterliliği yeni sistemin adeta omurgasıdır. Ve bu iş bitmiştir. CHP buradan kendine bir şey çıkarmaya gayret ediyor. Sana buradan bir şey çıkmaz. Buradan sana kemik de düşmez. Gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan birinin de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğuna yürekte inanıyorum.”
Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu. Bireysel hak ve özgürlüklerin artırılmasıyla ilgili önemli bir çalışmanın yapılacağını bildiren Çelik, “Refor sürecini sürdürüyoruz. Hem bireyin hak ve özgürlüklerinin artırılması, en önemlisi de ifade özgürlüğünün genişletilmesi bakımından burada güçlü kalemler yer alacak” diye konuştu. “Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak işlerden bir tanesi olacak” diyen Çelik, buna çok önem verdiklerinin altını çizdi. Adalet Bakanlığının bu çalışmayı yaparken bütün bileşenlerin, aktörlerin, bireylerin buna katkısını talep ettiğini aktaran Çelik, “İnsan hakları eylem planı, aynı şekilde bizim evrensel dünyaya karşı hangi standartlarla baktığımızı, evrensel dünyadaki standartlara karşı cevabımızın ne olduğunu, bununla ilgili nasıl bir uyumlaştırma içinde olduğumuzu gösterecek” ifadesini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.