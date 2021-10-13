Barış Yarkadaş rezil oldu... Paylaşımını silmek zorunda kaldı

13 Ekim 2021 Çarşamba 19:48 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 19:48

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, resmi Twitter hesabından İskenderun Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Yahya Kılıç'ın, TÜGVA Hatay İl Başkanlığı görevini yürüttüğünü iddia etti.

Kılıç bu iddialara sosyal medya hesabından "Ortada bir rezalet olduğu doğrudur; Sizin yalanı meslek edinmiş olmanız büyük rezalettir" açıklamasıyla yanıt verdi.

Barış Yarkadaş iddialarını şu sözlerle paylaşmıştı: "TÜGVA Hatay il Başkanı Yahya Kılıç'da iki yıl önce İskenderun Teknik Üniversitesi Genel Sekreterliği'ne atanmış. Kayda girsin diye yazdım... Rezalet görülsün diye yazdım"...

Bu paylaşımın ardından Yahya Kılıç, Yarkadaş'ın paylaşımında belirtilen "rezalet" kelimesini ön plana alarak suçlamalara şu ifadelerle yanıt verdi:

"Ortada bir rezalet olduğu doğrudur; Sizin YALANı meslek edinmiş olmanız büyük rezalettir. TÜGVA İl Başkanlığı yapmış olmaktan gurur duyardım ancak hiç bir zaman böyle bir görevde bulunmadım! Kamuoyuna saygı ile duyurulur."