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Politika

Barış Yarkadaş'tan SİHA'ları hedef alan Ali Babacan'a tepki çeken destek

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İHA ve SİHA'ları hedef alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a destek verdi. Yarkadaş, 'Bırakın bu SİHA'ları. İtiraz edilebilir. Kutsal bir şey midir? Neden eleştirilmesin?' diye konuştu.

20 Ocak 2023 Cuma 11:42 - Güncelleme:
Barış Yarkadaş'tan SİHA'ları hedef alan Ali Babacan'a tepki çeken destek
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İHA'lara yönelik, "İktidara gelince dokunacağız" sözlerine destek veren CHP'li Barış Yarkadaş, "Neden eleştirilmesin" ifadelerini kullandı. Yazar Hacı Yakışıklı'nın SİHA'lara yönelik sözlerine cevap veren Yarkadaş, "İHA ve SİHA konusunda eleştiri yapılamaz mı?" dedi.

'ANAYASA'DAN TÜRK İFADESİNİ ÇIKARAN BUNLAR'

Yazar Hacı Yakışıklı, "SİHA'lara dokunacağız, Anayasa'dan Türk ifadesini çıkaracağız diyen bu altılı masa oldu. İki yıldır bizlere bunları dayatıyorlar. Sonra tabii ki yeter söz milletindir denilecek" ifadelerini kullandı.

'KUTSAL MIDIR?'

Yakışıklı'nın sözlerine tepki gösteren CHP'li Yarkadaş, "Bırakın bu SİHA'ları. İtiraz edilebilir. Kutsal bir şey midir? Neden eleştirilmesin?" dedi.

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