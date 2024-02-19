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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: Başbakan Rama, Türkiye'ye geliyor

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

AA19 Şubat 2024 Pazartesi 18:21 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: Başbakan Rama, Türkiye'ye geliyor
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, Erdoğan ve Rama'nın riyasetlerinde Ankara'da icra edilecek.

Konsey toplantısında, Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

NATO müttefiki Arnavutluk'la yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere, barış ve istikrarın korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Toplantı kapsamında, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine önemli katkılar sağlayacak çeşitli hukuki metinlerin imzalanması da öngörülüyor.

  • Arnavutluk Başbakanı Edi Rama
  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • başkan erdoğan

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