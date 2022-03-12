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Politika

Başbakan Rama'dan 'Ukrayna-Rusya' sorusuna çarpıcı cevap: Çünkü Müslüman değiller

'Pek çok insan Ukrayna'dan Avrupa ülkelerine kaçmak zorunda kaldı. Sizin de bir planınız var mı?' sorusuna çarpıcı bir cevap veren Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 'Bence iyi olacaklar. Çünkü Müslüman değiller. O yüzden halleri durumları iyi olur.' dedi.

12 Mart 2022 Cumartesi 08:01 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 08:01
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Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumu'nda bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu.

A Haber'e konuşan Edi Rama, Ukrayna'dan Avrupa ülkelerine kaçan Ukraynalılarla ilgili soruya çarpıcı bir cevap verdi.

"GİTTİKÇE ÜNÜ ARTAN BİR DİPLOMASİ FORUMU"

Edi Rama, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la biz zaten düzenli olarak görüşüyoruz. Burada Antalya'da onu görmek çok güzeldi. Gittikçe ünü artan bir diplomasi forumu burası. Savaş durumu var, fiyatlar ve enerji krizi son derece zorlayıcı konular bunlar." şeklinde konuştu.

"UKRAYNA'DAKİ DURUM TRAJEDİ"

"Ukrayna'daki durum bir trajedi" açıklamasını yapan Rama, "Provokasyon ve mantık olmaksızın çıkmış bir savaş. Ukrayna'yı destekliyoruz. Demokratik bir ülkenin silahlarla saldırıya uğruyor olması kabul edilebilir bir şey değil. Böyle bir trajedi insanların günlük hayatının bir parçası olamaz." dedi.

"ÇÜNKÜ MÜSLÜMAN DEĞİLLER..."

Muhabirin yönelttiği "Pek çok insan Ukrayna'dan Avrupa ülkelerine kaçmak zorunda kaldı. Sizin de bir planınız var mı?" sorusuna Edi Rama, "Bence iyi olacaklar. Çünkü Müslüman değiller. O yüzden halleri durumları iyi olur." şekline yanıt verdi.

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