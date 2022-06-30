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Politika

Başbakan Sanchez: Türkiye'ye teşekkür ederiz

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'ndeki 'yapıcı tutumundan' dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

AA30 Haziran 2022 Perşembe 15:13 - Güncelleme:
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Sanchez, düzenlediği basın toplantısında, "Zirvenin en büyük sonuçlarından biri Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasıdır. Yapıcı tutumundan dolayı Türkiye'ye teşekkür ederim." dedi.

Başbakan Sanchez, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmesinin ardından resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye güvenlik ve arabuluculukta kilit bir ortak. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının sona erdirilmesi ve diyaloğu teşvik etmeye yönelik diplomatik çabaları ve güney kanadının güçlendirilmesine verdiği destek için teşekkür ettim."

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