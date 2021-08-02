Başbakanın bu pozu komşuyu karıştırdı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

2 Ağustos 2021 Pazartesi 11:09 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 11:10

Yunanistan'ın farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları ülke gündeminde geniş yer tutuyor.

FARKLI NOKTALARDA ÇIKAN YANGIN GİDEREK BÜYÜYOR

Atina batısında Mora Yarımadası'nda yer alan Achaea bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangınlar kısa sürede büyüdü.

YUNANİSTAN'DA KÖYLER BOŞALTILDI

Çok sayıda köy tahliye edilirken yüzlerce itfaiye ekibi, askeri timler, kara ve hava araçları bölgeye sevk edildi. Henüz kontrol altına alınamayan yangınlara yenileri eklendi.

Geniş alana yayılan Mora'daki yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi.

BAŞBAKAN KİRYAKOS MİÇOTAKİS TATİLE ÇIKTI

Yenişafak'ın haberine göre, yangınla mücadele sürerken tatile çıkan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, plajdan verdiği pozlar Atina'da deprem etkisi yaptı. Muhalefet partisi Syriza lideri Aleksis Çipras başta olmak üzere politikacılar Miçotakis'e tepki gösterdi.

Yunanistan'da yangınla mücadele çalışmaları devam ederken Başbakan Miçotakis plajda görüntülendi.

Yunanistan medyası manşetlerine Başbakan Miçotakis'i taşıyarak tepki gösterdi.

İSTİFA ÇAĞRILARI YAĞDI

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan 'Kiryakos Miçotakis' etiketi üzerinden başbakan ve hükümete istifa çağrıları yapıldı.