Başbakanın bu pozu komşuyu karıştırdı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yunanistan'ın farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları ülke gündeminde geniş yer tutuyor.
Atina batısında Mora Yarımadası'nda yer alan Achaea bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangınlar kısa sürede büyüdü.
Çok sayıda köy tahliye edilirken yüzlerce itfaiye ekibi, askeri timler, kara ve hava araçları bölgeye sevk edildi. Henüz kontrol altına alınamayan yangınlara yenileri eklendi.
Geniş alana yayılan Mora'daki yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi.
Yenişafak'ın haberine göre, yangınla mücadele sürerken tatile çıkan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, plajdan verdiği pozlar Atina'da deprem etkisi yaptı. Muhalefet partisi Syriza lideri Aleksis Çipras başta olmak üzere politikacılar Miçotakis'e tepki gösterdi.
Yunanistan'da yangınla mücadele çalışmaları devam ederken Başbakan Miçotakis plajda görüntülendi.
Yunanistan medyası manşetlerine Başbakan Miçotakis'i taşıyarak tepki gösterdi.
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan 'Kiryakos Miçotakis' etiketi üzerinden başbakan ve hükümete istifa çağrıları yapıldı.