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Politika

Basın açıklamasıyla duyurdular: Türkiye seçimlerinde Başkan Erdoğan'ı destekliyoruz

Azerbaycan Meclisi'nde Cumhurbaşkanı Aliyev'in liderliğini yaptığı Yeni Azerbaycan Partisi, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirtti.

Sabah16 Nisan 2023 Pazar 07:59 - Güncelleme:
Basın açıklamasıyla duyurdular: Türkiye seçimlerinde Başkan Erdoğan'ı destekliyoruz
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Azerbaycan Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Başkanı ve Genel Başkanvekili Tahir Budakov ve beraberindeki heyet Türkiye'ye geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile birlikte basın açıklaması yapan heyet, toplantıda 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için Cumhur İttifakı'nın adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiklerini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde, Balkan ülkelerinin temsilcileri Türkiye'ye gelmiş ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı desteklediklerini deklare etmişti. 125 üyeli Azerbaycan Meclisi'nde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğini yaptığı Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) 72 milletvekiliyle temsil ediliyor. Aliyev, 9 Şubat 2020'de yapılan Meclis seçimlerini geçerli oyların yüzde 58'ini alarak kazanmıştı.

  • Azerbaycan Partisi
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • seçim

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