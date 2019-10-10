Başkan emir verdi, harekat başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği emirle Suriye’nin kuzeyine Barış Pınarı Harekatı başladı. İlk etapta Harekat kapsamında Tel Abyad’daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alındı ve YPG’ye ait mühimmat depoları vuruldu. Diyarbakır 8. ana jet üstünden kalkan F-16 savaş uçakları da terör mevzilerini bombardımana tuttu ve hepsini yerle bir etti.

AMAÇ BARIŞ VE HUZUR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Barış Pınarı Harekatı’nın başladığını duyurdu. Erdoğan Twitter hesabından yayınladığı mesajında, “Türk Silahlı Kuvvetleri’miz Suriye Milli Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir” dedi.

PKK’DAN KURTARACAĞIZ

Barış Pınarı Harekatı ile oluşturulacak güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlanacağını bildiren Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: “Barış Pınarı Harekatı ile Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız. Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye’yle birlikte olan tüm yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.” Başkan Erdoğan, mesajını İngilizce ve Arapça olarak da paylaştı.

MUHALEFETE BİLGİ

Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasını emrini verdikten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İP Genel Başkanı Meral Akşener’i telefonla arayarak harekat ile ilgili bilgi verdi.

FETİH SURESİ OKUNDU

Barış Pınarı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için, bu sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okundu ve dua edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin paylaşımda bulundu. Harekata katılan şanlı Türk ordusuna başarılar dileyen Erbaş, “Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için yarın tüm camilerimizde sabah namazında Fetih Suresi okundu, şanlı ordumuza dua edildi” ifadelerini kullandı.

BMGK ÜYELERİNE BİLGİ

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkeleri Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgilendirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı hakkında BMGK üyesi ülkelerin büyükelçilerinin bakanlığa çağrıldı. BMGK’nın daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa’dan oluşuyor.