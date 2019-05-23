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Başkan Erdoğan: Ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline getirmekte kararlıyız

Başkan Erdoğan, 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, 'Üretim, büyüme ve istihdam odaklı bir ekonomi programıyla ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline getirmekte kararlıyız. Bunu, çalışma hayatımızın tüm taraflarıyla birlikte başaracağız.' dedi.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:
 
Adaletsizlik her alanda olduğu gibi çalışma alanında da görülüyor. Biz dünya 5'ten büyüktür derken yer küredeki adaletsizliklere vurgu yapmıştık. Bir yanda tüketimin akıl almaz boyuta ulaştığı Amerika ve Avrupa kıtaları, bir yandan ise açlıktan ölen Afrika ve Asya kıtaları. Eşitsizlik denilerek geçiştirilemeyecek kadar büyük bir çarpıklık içerisindeyiz. Birilerine gel bakalım, sen fabrikatörsün yanına biraz daha işçi al dediğimizde rahatsız olanlar var. İşe buradan başlamak lazım. Devletlerin ve işletmelerin topluma yansımasını ne kadar çeşitlendirirsek geleceğe o kadar emin adımlarla ilerleriz.
 
Bu gerçek işverenlerin ve çalışanların beraber olmalarını kaçınılmaz hale getiriyor. İnsanı merkeze almayan hiçbir yaklaşımın başarı şansı yoktur. Büyümek önemlidir ama insana faydası varsa önemlidir. Zenginlik önemlidir ama tüm insanlara yansıyorsa değerlidir.
 
MARUZ KALDIĞIMIZ SALDIRILARA RAĞMEN HEDEFLERİMİZE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ
 
Türkiye son 17 yılda istihdamda 9 milyonluk bir artış sağladı. Maruz kaldığımız tüm ekonomik saldırılara rağmen hedefimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Her kim ülkesinin aleyhine sonuçlanacak işe kalkışmışsa bilsin ki ülkemize karar vermiştir. Rekabet daha iyiye, güzele ulaşmak için yapılırsa iyidir, karşı tarafı yok etmek için yapılırsa kötüdür. Yeri geldi işçi oldum, yeri geldi işveren oldum. Neticede hakkı, adaleti gözetmeyince başarılı olunmayacağını gördüm. Eğer bir fabrikada patron ve işçiler aynı iftar sofrasında buluşuyorsa ahlaken orada sınıf ayrımı olmaz. Asıl mesele hayatı paraya göre tasnif etmemektir.

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