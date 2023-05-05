Başkan Erdoğan 14 Mayıs mesajını Erzurum'dan verdi: Milleti tehdit eden yabancı dergiler karalar bağlayacak

Erdoğan, partisinin Erzurum yeni miting alanında düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Buradaki konuşmasına Erzurumluları selamlayarak başlayan Erdoğan, bugün Erzurum'un rekor kırdığını, havalimanından miting alanına kadar 130 bin kişinin bulunduğu söyledi.

"Rabbime hamdediyorum. Ya Rab, bana bu dadaşları yoldaş ettin. Sana hamdolsun." diyen Erdoğan, Erzurum'un evliyalarıyla, şehitleriyle, yiğitleriyle, aşıklarıyla bir kültür şehri olduğunu ifade etti.

Alparslan'dan Nene Hatun'a geçmişiyle şanlı şehir Erzurum'un, cumhuriyeti kuran iradesiyle gönül kalesi bir şehir olduğunu belirten Erdoğan, buradan Ağrı'ya, Ardahan'a, Artvin'e, Bayburt'a, Bingöl'e, Erzincan'a ve Kars'a, kalbi meydanda atan herkese selam ve sevgilerini gönderdi.

Erdoğan, 14 Mayıs'tan sonra Erzurum'a teşekkür için tekrar geleceğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Ne diyor şair? 'Alnın ak, Palandöken'den gönlün yücedir Erzurum. Gelmeyeli, görmeyeli halin nicedir Erzurum. Dadaşımsın, kardeşimsin, hak yolunda yoldaşımsın. Namın ki yedi cihanda uçtan ucadır Erzurum.' 21 yıldır yoldaşım olan, yol arkadaşım olan Erzurum'a teşekkür ediyorum. Milli iradenin yıkılmaz kalesi Erzurum'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Şehre geldiğimiz andan itibaren bizi aşkla bağrına basan Erzurumlu kardeşlerimin her birine şükranlarımı sunuyorum. Biz, Erzurum'u severiz hem de çok severiz. Biliriz ki Erzurumlu da bizi sever. Öyle mi? Rabbim muhabbetimizi daim eylesin. 2002'den beri aramıza kimseyi sokmadık. Saflarımızı sık tuttuk. Sağlam ve güçlü tuttuk. Büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde sırt sırta verdik. İnşallah şimdi de Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa edeceğiz. Bir duvarın tuğlaları misali birbirimize kenetleneceğiz. Kimsenin bizi bölmesine, ayırmasına, aramıza nifak tohumları ekmesine müsaade etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle 14 Mayıs günü sandıktan bir kez daha zaferle çıkacağız. Bu öyle bir zafer olacak ki Kandil'deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. Bu Kandil'deki terör baronlarının uzantısı olan malum HDP'yi artık Erzurum'da siliyor muyuz? Siliyor muyuz? Pensilvanya'daki hainler dışında kimse üzülmeyecek. Türkiye'ye kefen biçenler dışında kimse boynunu bükmeyecek. Kan ve kaos tüccarları dışında kimse feryat etmeyecek."

"MAZLUM VE MAĞDURLAR SEVİNECEK"



Erdoğan, Erzurum'a Van'dan geldiğini, burada da muhteşem bir katılımın olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Siyaset mühendisleri dışında kimse başarısız olmayacak. Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak. Kutlu yürüyüşümüze engel çıkarmak isteyenler dışında, kimse kendini kaybetmiş hissetmeyecek. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta Erzurum kazanacak. 14 Mayıs'ta 81 vilayetiyle tüm Türkiye kazanacak. Genciyle, yaşlısıyla, kadını, erkeğiyle Allah'ın izniyle 85 milyonun tamamı kazanacak. Türkler kadar, Kürtler de kazanacak. Sünniler kadar, Aleviler de kazanacak. AK Parti ve Cumhur İttifakı kadar CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi'ne ve diğer yavrucuklara gönül vermiş vatandaşlarımız da kazanacak. Sadece Türkiye ve 85 milyon Türk milleti sevinmeyecek. Gece yarısı bizim için ellerini semaya açan milyonlar sevinecek. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da aynen gözleri yaşlı, elleri semada olan kardeşlerimiz de sevinecek. Seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatan mahzun gönüller sevinecek. Seccadeye ayakkabılarıyla basanlar değil, kıblesi Kabe olanlar sevinecek. Umudunu Türkiye'ye bağlamış mazlum ve mağdurlar sevinecek. Ay yıldızlı al bayrağımızı görünce huzur bulan soydaşlarımız sevinecek. 'Daha adil bir dünya mümkün' çağrımıza kulak veren Asya ve Afrika'daki yüz milyonlar sevinecek."

"GEREKEN DERSİ BİRLİKTE VERECEĞİZ"



"Kandil'dekinin bayrağı var mı? Onun paçavrası var. Onda ezan var mı? Onda kitap var mı? İşte bu kitapsızlara 14 Mayıs'ta gereken dersi birlikte vereceğiz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ben Kürt kardeşlerimi tenzih ederim, Kandil'dekiler hain. Kandil'dekiler benim Diyarbakır annelerimin maalesef yavrularını kaçıran hainler. Bunlara gereken dersi vermeye hazır mıyız? 14 Mayıs bizimle birlikte, kalbi bizimle çarpan milyonların da inşallah bayramı olacak. Bunun için gece gündüz demeden, çok çalışmaya var mıyız? Önümüzdeki 9 günü en güzel şekilde değerlendirmeye var mıyız? Hiçbir anımızı, hiçbir günümüzü boşa geçirmeyeceğiz. Kapı kapı dolaşacağız, ulaşılmadık kimseyi bırakmayacağız. Yüreği burkulmuş, hangi sebepten olursa olsun kalbi kırılmış kim varsa, helallik isteyecek, mutlaka onların da gönlünü kazanacağız. 14 Mayıs seçimlerinin önemini anlatacak, bu kardeşiniz ve Cumhur İttifakı için desteğini talep edeceğiz. Son 15 seçimdir olduğu gibi yine işi sandıktan önce bitireceğiz."

Erzurum'un kimileri için ancak seçimden seçime hazırlanan, haritadaki yeri ancak sandık ufukta görününce bulunan bir şehir olduğunu söyleyen Erdoğan, "Ama bizim için candır, canandır, yardır, yardan da öte gönlümüzün tacıdır. Biz, Erzurum'un kapısını sadece seçim dönemlerinde çalanlardan değiliz. Biz, Dadaşların halini hatırını yalnızca seçimden seçime soranlardan da değiliz. Birileri Pensilvanya'dan Londra'sına, sağda solda gezerken biz dadaşların misafiri olduk." ifadelerini kullandı.

80 senede yapılamayanı 21 yıla sığdırmayı başardıklarını belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Bunun adı Türkiye Yüzyılı'dır. 21 yılda attığımız adımlarla bu idealimizin altyapısını oluşturduk. Bizden önce ülkemizin yol, hastane, okul, üniversite, spor tesisi sorunları vardı, çözdük. Bizden önce Türkiye'nin üretim sıkıntısı, dışa bağımlılık problemi vardı, giderdik. Bizden önce turizm sadece belli mevsimlerde ve ülkemizin belli illerinde yapılıyordu, yaygınlaştırdık. Bizden önce ekonomisi IMF komiserleriyle yönetilen güçsüz ve zayıf bir Türkiye gerçeği vardı, tamamen değiştirdik."

- "ARTIK BİZİM IMF İLE İLİŞİĞİMİZ YOK"



Türkiye'nin IMF'ye olan borcunu nasıl ödediklerini anlatan Erdoğan, "Bunlar ne yaptılar? Gittiler otellerin odalarında CHP'nin bir malum sözcüsü var. Bir de İP'ten bir zamanlar Merkez Bankasında olan kişi var. Birlikte IMF'yle görüşmeler yaptılar. Güya bize akıl veriyorlar, 'IMF'den borç alın' diye. Biz dedik ki 'O kapıyı kapadık'. Artık bizim IMF ile ilişiğimiz yok. O gün bugündür yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Biz bize yeteriz." diye konuştu.

- "ARTIK BAŞKALARINDAN NE SİLAH NE DE İCAZET BEKLİYORUZ"



Türkiye'nin, AK Parti hükümetlerinden önce terör örgütlerine karşı mücadelede başkalarına muhtaç bir ülke olduğunu ifade eden Erdoğan, "Hamdolsun buna son verdik mi? Şimdi artık buralarda terör esiyor mu? Artık başkalarından ne silah ne de icazet bekliyoruz. Kendi ürettiğimiz İHA'yla SİHA'yla, Akıncı'yla, ANKA'yla, ATAK'la, Fırtına'yla, Kızılelma'yla nerede terörist varsa başlarını tek tek eziyoruz. Sınırlarımız içinde olduğu gibi Irak ve Suriye'de de bu alçaklara nefes aldırmıyoruz." dedi.

İstanbul'da ağırlanan TCG Anadolu Gemisi'nin 150 bine yakın ziyaretçisinin olduğunu bildiren Erdoğan, "Şimdi de İzmir'e gönderdim. İzmir'de kuyruklardan geçilmiyor. İstedim ki İzmir'de TCG Anadolu'yu bir görsün. Tabii başkaları da görsün." ifadelerini kullandı.

- "ENERJİ BAĞIMSIZLIĞIMIZI KAZANANA KADAR ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"



Karadeniz gazının yanı sıra Gabar'da bulunan petrol ile ülkenin enerji kaynaklarını milletin istifadesine sunduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"'Ortada gaz maz yok' dedikleri Karadeniz doğal gazını ülkemize getirdik. Vatandaşın emrine verdik. Bu gururu milletimizle paylaşmak için de doğal gazı bir ay ücretsiz yaptık. Bundan sonraki bir yıl boyunca da her ay 25 metreküplük kullanımınız faturanızdan düşülecek. Günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip Gabar petrolümüzü de milletimizle de buluşturacağız. Tabii petrol bulduk deyince birileri hemen kalitesini soruyor. Ben de onlara diyorum ki bizim petrolümüz Erzurum dut pekmezi kıvamında. Yani kalitesiyle, saflığıyla, hamdolsun en üst standartta. Doğal gaz ve petrol arama çalışmalarımıza hem karada hem denizde devam edeceğiz. Enerji bağımsızlığımızı kazanana kadar çalışmayı sürdüreceğiz."

Tekrar iktidara gelmeleri halinde 5 yılda yapacaklarına ilişkin videoyu izleten Erdoğan, "Sizlerin desteği ve duasıyla tüm bunları tek tek hayata geçireceğiz. Karadeniz gazını nasıl ülkemize getirdiysek, oltu rengi Togg'u yollara nasıl uğurladıysak, milli muharip uçağımız Kaan'ı nasıl hangardan çıkardıysak Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı'nı da hep birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, ağacın kurdunun içinde olacağını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun karşısına da içimizden birilerini çıkardılar. Önce 6 benzemezi bir masa etrafına topladılar sonra buna en başından beri masanın altında olanı eklediler. Kimdi o? HDP. Ardından masaya 2 tane daha belediye başkanı iliştirdiler. Bir ara masadaki ortaklardan biri hışımla kalktı. Ama 3 gün içinde tekrar tıpış tıpış yerine oturdu. Bu 3 günde ittifak ortaklarından yediği 30 yıllık hakaret ise yanına kar kaldı."

CHP'nin geçen hafta Erzurum'da yapmayı planladığı mitingin 250-300 kişi gelince "güvenlik" gerekçesi ile iptal edildiğini dile getiren Erdoğan, İYİ Parti'nin ise 300 kişiyle esnaf ziyareti yaptığını söyledi.

Erdoğan, HDP'nin ise 1500 kişiyle Hınıs'ta miting yaptığını belirterek, "Buradan Hınıs'taki kardeşlerime de sesleniyorum, bunlardan ne bekliyorsunuz? Benim Hınıslı kardeşim imanlıdır, inançlıdır, bu imansızlara, kitapsızlara, ezansızlara artık 'haydi buradan' demeyecek mi?" ifadelerini kullandı.

"İŞ, BİRBİRLERİNE MAKAM DAĞITMAYA GELİNCE KİMSE BUNLARIN ELİNE SU DÖKEMİYOR"

Altılı Masa'daki partilerin anlaşamadığını ve her gün kavga ettiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ama iş, birbirlerine makam ve koltuk dağıtmaya gelince kimse bunların eline su dökemiyor. Şimdilik 7 cumhurbaşkanı yardımcısı var. Ama bu sayı sürekli artıyor. Yakında bölücü örgütün uzantılarına da ne söz verdiklerini açıklarlar. Aynı şekilde FETÖ'cülere ne söz verdiklerini açıklarlar. Yani ortada parçası da dili de yüzü de artık sayılamayacak kadar çoğalmış bir koalisyon var. Hepsine bir misyon yüklemişler. Birine 'siyasi uzantısını incitmeden bölücü terör örgütüne sataşma görevi' vermişler. Ajansın ezberlettiği metni, sağda, solda papağan gibi tekrarlayarak görevini yerine getiriyorlar. Diğerine Selo'nun havariliğini yapma vazifesini yüklemişler. Bu Selo, Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden oldu mu? Şimdi içeride. Ne diyor bay bay Kemal? 'Onları da çıkaracağız.' diyor. Başkanı olduğu belediyede hiç iş yapmıyor ama il il dolaşarak Selo'nun avukatlığını kimseye bırakmıyor. Bir başkasına 'sen mütedeyyin kesimi kontrol edeceksin' demişler. Diğer iki tanesini ise 'siz de AK Parti'den kopartabildiğiniz kadar oy kopartacaksınız' diye tembihlemişler. Koalisyonun tüm pis işlerini, tüm yükünü de milliyetçi görünümlü ortağa yani İYİ Partiye vermişler. En zor durumda olan bu ortak. Camiyle kilise arasında kalmış, beynamaz misali gitse gidemiyor, kalsa yakışmıyor, sussa olmuyor, konuşsa yüreği yetmiyor. Kontrolü kaybetmiş bir şekilde, her gün sağa, sola savrulup duruyor. Ne diyelim? Allah bir an önce bu cendereden kurtulmayı nasip eylesin."

Alana kurulan ekranlardan Millet İttifakı'nın bazı açıklamalarına ilişkin videoyu izleten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceklermiş. Biz bu kadar şehidi niye verdik? Sırtını PKK'ya yaslıyor. Onun için 14 Mayıs çok önemli. İşte bütün teröristler burada. Güya ülkeye baharı getireceğini iddia eden tayfa bu. Bu ülkeye baharı biz getirdik, biz. Terörü bu ülkede durduran kim? Terör bitti, bahar geldi sayemizde. Ekonomideki sorunları çözeceğini söyleyen aday bu. Şimdiye kadar verdiği hiçbir sözün arkasında durmamış, kendi partisi dahil mağdur etmediği kimseyi bırakmamış, FETÖ'cüsünden bölücüsüne kadar herkesle iş tutmuş bay bay Kemal'i millete umut diye pazarlıyorlar. Daha 1-2 ay öncesine kadar 'kazanamaz' dedikleri, 'aday olma' baskısı yaptıkları, güvenmedikleri defolu bir şahsı şimdi ülkenin başına musallat etmeye çalışıyorlar."

"BİZ MİLLETİMİZLE YÜRÜYORUZ VE RABB'İMİZE DAYANIYORUZ"

Altılı Masa'nın daha kendi sorunlarını çözemezken bir de ülkenin meselelerini çözmekten bahsettiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Erzurumlu aşık ne güzel söylemiş... Hepsi yalan, utanma yok özünde, kal burada su durursa bay bay Kemal de durur sözünde. Buradan Erzurum'a soruyorum. Rotası, çizgisi, ilkesi olmayan böyle bir masadan ülkeye hayır gelir mi? Pensilvanya'yla Kandil'le işbirliği yapanların bu millete faydası dokunur mu? Daha teröriste 'terörist' diyemeyenler, insanımızın canını, malını, ırzını koruyabilir mi? Alevi-Sünni diyerek, Kürt-Türk diyerek bu milleti bölenler 85 milyonu bir arada, barış içinde yaşatabilir mi? Avrupa'dan 'aferin' almak için 40 takla atanlar, Türkiye'nin başını dik tutabilir mi? IMF ile otel odalarında, gizli saklı pazarlık yapanlar, ülkemizin ekonomisini, ihracatını, turizmini geliştirebilir mi? Bunlardan ülkeye de hayır gelmez, millete de hayır gelmez, Erzurum'a zaten hiç hayır gelmez. İnşallah 14 Mayıs'ta gizli, açık ortaklarıyla birlikte bu kumar masasını tasfiye etmeye var mıyız? Türkiye'yi ve Türk siyasetini bu kifayetsiz muhterislerden kurtarmaya var mıyız? Bay bay Kemal ve ortakları kimlerle kol kola girerse girsin, biz yolumuza sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Bay bay Kemal, Kandil'le yürüyor, Kandil'in uşaklarıyla yürüyor. Biz milletimizle yürüyoruz ve Rabb'imize dayanıyoruz. Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hükmüne ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol."

Milletin kendilerinden Türkiye Yüzyılı'nı özellikle inşa etmelerini beklediğini, kendilerinin de bu beklentiye uygun şekilde çalıştığını ifade eden Erdoğan, tüm Türkiye'yi yatırımlarla ilmek ilmek işlediklerini söyledi.

Erdoğan, yatırım yaparken Erzurum'u da ihmal etmediklerini belirterek, "Erzurum'a 21 yılda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 84 milyar yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 911 adet yeni derslik kazandırdık. İkinci devlet üniversitesini kurduk. Gençlik ve sporda 19 bin kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları ve 71 adet spor tesisi inşa ettik. Erzurumlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 8 milyar lira tutarında kaynak aktardık." bilgisini verdi.

Sağlık alanında 2 bin 32 yataklı 24 hastane dahil 107 sağlık tesisi yaptıklarını aktaran Erdoğan, "Şehrimize kazandırdığımız eserlerden biri de şehir hastanemizdir. TOKİ vasıtasıyla 14 bin 461 konut yaptık. Şimdi de 'İlk Evim' ile 2 bin 420 yeni konut ve 'İlk İş Yerim' ile 218 iş yeri inşa ediyor, 'İlk Arsam' ile altyapısı hazır 17 bin 500 arsa veriyoruz." diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE UZUNDERE'Yİ DE DOĞAL GAZA KAVUŞTURUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Erzurum'daki 13 millet bahçesi projemizin 10'unu tamamladık. Ulaştırmada 49 kilometrede aldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 620 kilometreye çıkardık. Erzurum Kuzey Çevre Yolu'ndaki onarımı bu yıl bitiriyoruz. Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars hızlı tren projesini Allah'ın izniyle hayata geçireceğiz. Tarım ve ormanda 11 baraj, 22 sulama tesisi, 312 taşkın koruma tesisi ve gölet ile 28 hidroelektrik santrali inşa ettik. Erzurumlu çiftçilerimize toplam 3 milyar liralık destek verdik. Erzurum ve civarı illerimizin karma yem ihtiyacını karşılamak için Tarım Kredi'nin yapacağı 250 milyon liralık yatırımla yılda 50 bin ton üretim yapacak fabrikanın inşasına başladık. Enerjide 339 bin doğal gaz abonesi olan şehrimize ve 19 ilçesine doğal gaz getirdik. Önümüzdeki dönemde Uzundere'yi de doğal gaza kavuşturuyoruz."

Tüm bu yatırımların kesintisiz sürmesi için 14 Mayıs'ın çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Hepimiz sandığa gidecek ve irademize sahip çıkacağız. Son 21 yıldır olduğu gibi tercihimizi yine eser ve hizmet siyasetinden yana kullanacağız. Bay bay Kemal ve ortaklarının yalanlarına asla prim vermeyeceğiz. Eli kanlı terör örgütlerine selam çakanlara meydanı terk etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Mitingden notlar

Erzurum'a gelişinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsten kendisini bekleyenleri selamladı.

Mitingin yapıldığı alana, "Efsane balkondan konuşur, mutfaktan değil bye bye Kemal", "Duruşun dosta güven, düşmana korku salıyor reis", "Erzurum hazır" pankartları asıldı.

Eşi Emine Erdoğan'la miting alanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, platformdan Erzurumluları selamladı.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti Erzurum milletvekili adayları sahneye tek tek çağrılarak vatandaşlara tanıtıldı. Erdoğan, milletvekili adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Bu sırada, "14 Mayıs akşamına hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, vatandaşlardan "Evet" yanıtını alınca, "14 Mayıs akşamı sizlere balkondan sesleneceğim." karşılığını verdi.

Mitinge, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.