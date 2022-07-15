Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi gördük ki son sözü top, tüfek değil iman belirler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek "2023 imtihanını da başarıyla vererek, bu kutlu menzile doğru yolumuza devam edeceğiz." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:



15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Rabbim milletimizi bir daha 15 Temmuz gibi tehditlerle sınamasın.

Yakın tarihimizin en alçak darbe girişiminde, yaralılarımızdan daha sonra vefat edenlerle birlikte toplamda 252 kardeşimiz şehadetle şereflendi.



Milletimiz 15 Temmuz'da destan yazdı, darbe girişimini akamete uğrattı.

Milletimiz 15 Temmuz'da yüreğindeki imandan aldığı güç ile akşam güneş batarken başlayan darbeyi sabah güneşin doğuşuyla akamete uğratarak destan yazmıştır.

Sinsi oyun, 15 Temmuz gecesi milletimizin iman dolu göğsüne çarparak yerle yeksan oldu.

"6'LI MASADA ŞEHİTLERİMİZİN ESAMESİ OKUNUYOR MU?"

Şimdi bunların 6'lı masaları var. Bu 6'lı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka... Onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te yani bizim Mehmedimize saldıranlarla beraber, omuz omuza yürüyorlar.

85 milyon hep birlikte 15 Temmuz gecesi hep birlikte herkese gücümüzü ispatladık. Cumhur İttifakı olarak nasıl ispatladıysak bundan sonra da ispatlamaya devam edeceğiz.

Toplumların tarihlerinde asırlar boyu unutulmayacak dönüm noktaları vardır. Milletimiz 15 Temmuz'da darbe girişimini akamete uğratarak hiç unutulmayacak bir destan yazdı.

15 Temmuz öyle bir geceydi ki darbecilere karşı direnmek üzere harekete geçenlerin tamamı şehadeti göze almıştı.

Cumhur İttifakı olarak bu mücadeleyi o gece nasıl ispatladıysak, şunu bilelim ki bundan sonraki süreçte de aynen ispatlamaya devam edeceğiz.

Darbecilere karşı direnmek üzere harekete geçenlerin tamamı şehadeti göze almıştı.

15 Temmuz'la ilgili anlatacak o kadar çok şey var ki tarih hepsini hakkıyla kaydedecektir.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN İNŞASINI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Ülkemizin bir daha 15 Temmuz gibi musibetlere maruz kalmaması için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kararlılıkla sürdüreceğiz.

Ülkemizi oyun dışında bırakmak isteyenlere istedikleri fırsatı sunmayacağız. 2023 imtihanını da başarıyla vererek, bu kutlu menzile doğru yolumuza devam edeceğiz.

15 Temmuz gecesi gördük ki son sözü top, tüfek değil iman belirler.

Siyasi ve ekonomik güç odaklarının yeniden yapılandığı dönemde, ülkemizi bir kez daha oyun dışında bırakmak isteyenlere aradıkları fırsatı sunmayacağız.

Siyasi ve ekonomik güç odaklarının yeniden yapılandığı dönemde, ülkemizi bir kez daha oyun dışında bırakmak isteyenlere aradıkları fırsatı sunmayacağız.

Tahammül edilemeyen Cumhur İttifakı değil, Türk milletinin kendi iradesine sahip çıkmasıdır.

Gezi olaylarının sebebi asla çevre değildi 17-25 Aralık darbe girişiminin sebebi hukuk değildi.

"TERÖRİSTİN SIRTINI SIVAZLAYANDAN DEVLET ADAMI OLMAZ"

Yabancı büyükelçilerden gelecek talimatlara göre, siyasetlerini şekillendirenler, bu topraklara ait olamazlar.

Bay Kemal 252 şehidimizin olduğu geceyi tiyatro olarak yorumluyor. Neyin ne olduğunun şahidi 15 Temmuz gecesidir. 15 Temmuz'a şöyle ağız dolusu darbe diyemeyenlerden milletin adamı olmaz.

Türkiye terörle mücadele ederken, teröristin sırtını sıvazlayandan devlet adamı olmaz.

Son NATO Zirvesinde YPG/PYD ve FETÖ, NATO kayıtlarına terör örgütü olarak girdi.

KYK borçlarına faiz bindiriyormuşuz. Faizin en büyük düşmanı biziz. İlk kabine toplantısından sonra bu konuyla ilgili açıklama yapacağız, gençlerimizi faize kurban etmeyiz.

Bugün kesintisiz büyüyen bir Türkiye'yle karşı karşıyayız. Ekonomimize yönelik tehditler karşısında uygulamaya geçirdiğimiz programın hikmetini anlamaya çalışmayanlardan dirayet sahibi yönetici olmaz.