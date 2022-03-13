Başkan Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü bütün dünyayı kendine hayran bırakacak

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın AK Parti Tekirdağ İl Meclisi Toplantısı'na telefona bağlanan Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:
1915 Çanakkale Köprüsü bu köprümüz dünyanın ilk 3 köprüsünden bir tanesi. Bütün dünyayı kendine hayran bırakacak bir köprü. Bu köprünün açılışı Edirne için, Kırklareli için, Çanakkale için, İstanbul için bu muhteşem bir açılış töreni olacak. Bu törende hep beraber olalım istiyorum.
Bu çocuklarımıza, torunlarımıza en büyük miras olacak. Herkes arabasıyla, yük arabasıyla buradan geçme şansını bulacaktır. Köprünün Türkiyemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.