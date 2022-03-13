Başkan Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü bütün dünyayı kendine hayran bırakacak

13 Mart 2022 Pazar 17:17 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 18:14

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın AK Parti Tekirdağ İl Meclisi Toplantısı'na telefona bağlanan Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

DÜNYAYA KENDİNİ HAYRAN BIRAKACAK

1915 Çanakkale Köprüsü bu köprümüz dünyanın ilk 3 köprüsünden bir tanesi. Bütün dünyayı kendine hayran bırakacak bir köprü. Bu köprünün açılışı Edirne için, Kırklareli için, Çanakkale için, İstanbul için bu muhteşem bir açılış töreni olacak. Bu törende hep beraber olalım istiyorum.

ÇOCUKLARIMIZA EN BÜYÜK MİRAS

Bu çocuklarımıza, torunlarımıza en büyük miras olacak. Herkes arabasıyla, yük arabasıyla buradan geçme şansını bulacaktır. Köprünün Türkiyemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.