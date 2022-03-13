İSTANBUL 5°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2022 Pazar / 10 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7786
  • EURO
    16,1808
  • ALTIN
    941.331
  • BIST100
    2053.85
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Başkan Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü bütün dünyayı kendine hayran bırakacak
Politika

Başkan Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü bütün dünyayı kendine hayran bırakacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak Tekirdağlılara hitap etti. Başkan Erdoğan, '1915 Çanakkale Köprüsü bu köprümüz dünyanın ilk 3 köprüsünden bir tanesi. Bütün dünyayı kendine hayran bırakacak bir köprü. Bu köprünün açılışı Edirne için, Kırklareli için, Çanakkale için, İstanbul için bu muhteşem bir açılış töreni olacak. Bu törende hep beraber olalım istiyorum.' dedi.

13 Mart 2022 Pazar 17:17 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 18:14
ABONE OL

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın AK Parti Tekirdağ İl Meclisi Toplantısı'na telefona bağlanan Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

DÜNYAYA KENDİNİ HAYRAN BIRAKACAK

1915 Çanakkale Köprüsü bu köprümüz dünyanın ilk 3 köprüsünden bir tanesi. Bütün dünyayı kendine hayran bırakacak bir köprü. Bu köprünün açılışı Edirne için, Kırklareli için, Çanakkale için, İstanbul için bu muhteşem bir açılış töreni olacak. Bu törende hep beraber olalım istiyorum.

ÇOCUKLARIMIZA EN BÜYÜK MİRAS

Bu çocuklarımıza, torunlarımıza en büyük miras olacak. Herkes arabasıyla, yük arabasıyla buradan geçme şansını bulacaktır. Köprünün Türkiyemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.