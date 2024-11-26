Başkan Erdoğan: 2024 Türkiye'sinde, 28 Şubat'ı hortlamaya çalışanlara göz yummayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda 7. Din Şûrası'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;

* Şura kapsamında düzenlenecek oturumların, alınacak kararların ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şuralarda alınan kararların takibini bizzat yaptım.

* Bir önceki şûrada alınan kararların 5 yıllık bir süre zarfında %95'lik bir oranla hayata geçirilmesini takdirle karşılıyor, yürekten tebrik ediyorum.

* Dinimize yönelik saldırılarda her ne kadar sınırsız bir emniyet içindeysek, dindarlara yönelik saldırılarda ise tedbir alacak bu saldırıları göğüsleyip püskürtecek olan bizden başkası değildir.

* Mukaddes kitabımız Kur'an'ı, dinimizi muhafaza edecek olan, koruyacak olan Allah'ü tealadır.

* Gün gelecek kutsalı ve insanı dışlayan ilerleme dönemlerinin parantezi er ya da geç kapanacak, Batı uygarlığı büyük bir gürültüyle çökerken, bizim medeniyetimiz hem de daha güçlü olarak tekrar şaha kalkacaktır.

* Biz kendi kodlarımızla, kendi medeniyetimizin yeniden inşasına ne kadar inanıyorsak, medeniyetimizin tekrar dirileceğine de o derece inanıyoruz.

* Filistin'de, Gazze'de, Lübnan'da ve diğer İslam beldelerinde katliam yaparak Müslümanların soyunu kurutmaya çalışanlar apaçık ortadır.

* Dijital hareket, yeryüzündeki tüm semavi dinleri, özellikle de İslam'ı hedef alıp yıpratmak suretiyle yeni bir yapay din oluşturma gayreti içindedir.

* Dijital dünya küresel ölçekte tüm değerleri tahrip ederken Müslümanları ve özellikle de ehli sünnet akaidini doğrudan hedef tahtasına koyuyor.

* Dijital alemin sadece bir kapitalist araç olmadığını, sadece para kazanma, sadece eğlence amacı gütmediğini fark etmemiz gerekiyor.

* Dijital inanç sistemleri karşısında Müslümanların tüm değerleriyle korunabilmesi için acil önlemler alınmalı ve hayata geçirilmelidir.

* Dijital tekno kültürü yönetenlerin bir taraftan ciddi paralar kazanırken diğer taraftan kendi inanç, yaşam tarzlarını yeni nesillere zerk ettiğini görüyoruz.

* Coğrafyamızda ki her milletin her ırkın çimentosu İslam'dır. İslam'ın bize kazandırdığı kardeşlik ruhudur. Özellikle Türkleri Kürtleri Arpları bir arada tutan ortak dinimizdir

* Yapılması gereken, 7. Din Şurası'nın da ana temasını oluşturan dijitalleşen dünyada diyanet hizmetleri yeniden değerlendirilmelidir.

* İslam varsa bayrak vardır, vatan vardır, hürriyet vardır, hepsinden öte İslam varsa Türkiye vardır.

* Toplumun çimentosu mukaddesatımıza yönelik girişimler milli güvenlik sorunudur, başta RTÜK, ilgili kurumlarımız hızla tedbirleri devreye almalıdır.

* İnsanlarımızın sırf inancı, dış görünüşü dolayısıyla aşağılanmasına, üç beş kendini bilmezin reyting savaşına meze yapılmasına müsaade edemeyiz.

* 2024 Türkiye'sinde, 28 Şubat'ı hortlamaya çalışanlara göz yummayız, böyle bir atmosferin oluşmasına da asla fırsat vermeyiz.

* Din adamlığıyla şovmenlik aynı kisvede bulunamaz. Şöhret hastalığı samimiyetin hüsnüniyetin ortadan kalkmasına neden olur, bunun vebali ağırdır.