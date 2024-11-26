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Politika

Başkan Erdoğan: 2024 Türkiye'sinde, 28 Şubat'ı hortlamaya çalışanlara göz yummayız

7. Din Şûrası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Dijital hareket, yeryüzündeki tüm semavi dinleri, özellikle de İslam'ı hedef alıp yıpratmak suretiyle yeni bir yapay din oluşturma gayreti içindedir. Coğrafyamızdaki her ırkın çimentosu İslam'dır, bize kazandırdığı kardeşlik ruhudur. Özellikle Türkleri, Kürtleri, Arapları bir arada tutan ortak dinimizdir. İslam varsa bayrak vardır, vatan vardır, hürriyet vardır, hepsinden öte İslam varsa Türkiye vardır. Toplumun çimentosu mukaddesatımıza yönelik girişimler milli güvenlik sorunudur, başta RTÜK, ilgili kurumlarımız hızla tedbirleri devreye almalıdır. İnsanlarımızın sırf inancı, dış görünüşü dolayısıyla aşağılanmasına, üç beş kendini bilmezin reyting savaşına meze yapılmasına müsaade edemeyiz. 2024 Türkiye'sinde, 28 Şubat'ı hortlamaya çalışanlara göz yummayız, böyle bir atmosferin oluşmasına da asla fırsat vermeyiz.' dedi.

26 Kasım 2024 Salı 14:46 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan: 2024 Türkiye'sinde, 28 Şubat'ı hortlamaya çalışanlara göz yummayız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda 7. Din Şûrası'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;

* Şura kapsamında düzenlenecek oturumların, alınacak kararların ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şuralarda alınan kararların takibini bizzat yaptım.

* Bir önceki şûrada alınan kararların 5 yıllık bir süre zarfında %95'lik bir oranla hayata geçirilmesini takdirle karşılıyor, yürekten tebrik ediyorum.

* Dinimize yönelik saldırılarda her ne kadar sınırsız bir emniyet içindeysek, dindarlara yönelik saldırılarda ise tedbir alacak bu saldırıları göğüsleyip püskürtecek olan bizden başkası değildir.

* Mukaddes kitabımız Kur'an'ı, dinimizi muhafaza edecek olan, koruyacak olan Allah'ü tealadır.

* Gün gelecek kutsalı ve insanı dışlayan ilerleme dönemlerinin parantezi er ya da geç kapanacak, Batı uygarlığı büyük bir gürültüyle çökerken, bizim medeniyetimiz hem de daha güçlü olarak tekrar şaha kalkacaktır.

* Biz kendi kodlarımızla, kendi medeniyetimizin yeniden inşasına ne kadar inanıyorsak, medeniyetimizin tekrar dirileceğine de o derece inanıyoruz.

* Filistin'de, Gazze'de, Lübnan'da ve diğer İslam beldelerinde katliam yaparak Müslümanların soyunu kurutmaya çalışanlar apaçık ortadır.

* Dijital hareket, yeryüzündeki tüm semavi dinleri, özellikle de İslam'ı hedef alıp yıpratmak suretiyle yeni bir yapay din oluşturma gayreti içindedir.

* Dijital dünya küresel ölçekte tüm değerleri tahrip ederken Müslümanları ve özellikle de ehli sünnet akaidini doğrudan hedef tahtasına koyuyor.

* Dijital alemin sadece bir kapitalist araç olmadığını, sadece para kazanma, sadece eğlence amacı gütmediğini fark etmemiz gerekiyor.

* Dijital inanç sistemleri karşısında Müslümanların tüm değerleriyle korunabilmesi için acil önlemler alınmalı ve hayata geçirilmelidir.

* Dijital tekno kültürü yönetenlerin bir taraftan ciddi paralar kazanırken diğer taraftan kendi inanç, yaşam tarzlarını yeni nesillere zerk ettiğini görüyoruz.

* Coğrafyamızda ki her milletin her ırkın çimentosu İslam'dır. İslam'ın bize kazandırdığı kardeşlik ruhudur. Özellikle Türkleri Kürtleri Arpları bir arada tutan ortak dinimizdir

* Yapılması gereken, 7. Din Şurası'nın da ana temasını oluşturan dijitalleşen dünyada diyanet hizmetleri yeniden değerlendirilmelidir.

* İslam varsa bayrak vardır, vatan vardır, hürriyet vardır, hepsinden öte İslam varsa Türkiye vardır.

* Toplumun çimentosu mukaddesatımıza yönelik girişimler milli güvenlik sorunudur, başta RTÜK, ilgili kurumlarımız hızla tedbirleri devreye almalıdır.

* İnsanlarımızın sırf inancı, dış görünüşü dolayısıyla aşağılanmasına, üç beş kendini bilmezin reyting savaşına meze yapılmasına müsaade edemeyiz.

* 2024 Türkiye'sinde, 28 Şubat'ı hortlamaya çalışanlara göz yummayız, böyle bir atmosferin oluşmasına da asla fırsat vermeyiz.

* Din adamlığıyla şovmenlik aynı kisvede bulunamaz. Şöhret hastalığı samimiyetin hüsnüniyetin ortadan kalkmasına neden olur, bunun vebali ağırdır.

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