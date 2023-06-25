Başkan Erdoğan, 4 yıl önce ''Wagner'' konusunda uyarmıştı: Seyirci kalamayız

Dünya nefesini tuttu, Rusya'ya kilitlendi. Rusya'nın paralı asker grubu Wagner, cuma akşamı darbe girişimi gerçekleştirdi. Rostov kentinin kilit bölgelerini ele geçirdi. Moskova ve 2 bölgede "terörle mücadele operasyonu" rejimi ilan edilirken ülkede alarm durumuna geçildi.

'CEZASI AĞIR OLACAKTIR' DEDİ

Darbe girişiminden saatler sonra ekrana çıkan Rusya devlet başkanı Putin, "Böyle kalkışmalar ülkemizi sırtından bıçaklamaktır. Silahlı ayaklanma ve herhangi bir iç ayaklanma Rusya'ya, halkımıza bir darbedir. Bunun cezasını vereceğiz. Cezası ağır olacaktır" dedi. Saatler sonra Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Prigojin'in geri adım attığını ilan etti.

GERİ ÇEKİLDİ

Dün akşam saatlerinde Kremlin'den yapılan açıklamada ise Prigojin hakkında isyan suçlamasının düşürüldüğü ve Prigojin'in Belarus'a gideceğini belirtildi. Ülkede yaşanan bu kriz ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 yıl önce Wagner tehlikesini dünya kamuoyuna duyurması ve uyarmasını getirmesini akıllara getirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN UYARMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Rus paralı askerleri" olarak bilinen Wagner'in Libya, Suriye ve Afrika'daki çatışma bölgelerinde varlığını eleştirerek dünya kamuoyunu bu oluşum hakkında yıllar önce bilgilendirmişti. Erdoğan 2019'da Libya'daki Wagner varlığından rahatsızlığını ifade etmiş, Türk yetkililer, defalarca Rus tarafını Wagner'e karşı uyarmıştı.

FOTOĞRAF KARESİYLE AÇIKLAMIŞTI

Başkan Tayyip Erdoğan, Şubat 2020'de Pakistan seyahati dönüşü uçakta gazetecilere Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Rus Savunma Bakanı Gerasimov'un Wagner ile yakın ilişkisini bir fotoğraf karesi üzerinden şöyle anlatmıştı:

Hafter'in tarafında 2 bin 500 civarında Rusya'nın Wagner'i var. Wagner'in Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve diğerleriyle toplantı halinde fotoğrafı var. Öndeki Hafter. Şu daire içinde olan Sayın Putin'in çok samimi adamıdır.

Bu adam Wagner'in başıdır. Yöneten budur. Şuradaki de Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dur. Hemen onun yanında da Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'u görüyorsunuz. Bunlar şu anda Rusya'nın en üst düzey askeri noktadaki güvenlik kadrosudur. Şu anda Wagner'i de orada bunlar yönetiyor. Bunlarla iş yürüyor.

Hala kalkıp diyorlar ki bizim orayla bu noktada ilişkimiz yok. Şu anda bizzat Rusya en üst düzeyde oradaki bu savaşı yönetiyor. Bir de Sudan'dan 5 bin civarında savaşçı var. Çad'dan gelenler var. Nereden bakarsanız bakın 10 bini aşkın şu anda dışarıdan gelmiş asker var.

Başkan Tayyip Erdoğan, Wagner konusunda şu ifadeleri kullanmıştı:

HANGİ SIFATLA?

20.12.2019: Libya'da, Wagner denilen kuruluş vasıtasıyla bunlar adeta Hafter'in paralı askerleri olarak onun yanında görev yapıyorlar. Parasını kimler veriyor, malum. Böyle bir durum söz konusu ve bütün bunlar karşısında tabii ki bizim seyirci kalmamız doğru değil.

2019: Libya'da bulunan 5 bini Sudan'dan 2 bini Rusya'dan Wagner diye girenler hangi sıfatla geldiler?

SİZ ONLARI ÇEKİN

28.01.2020: (Hafter) İşi çözmek gibi bir derdi yok. Tam aksine işte Wagner diye bir güç var arkasında, onun arkasında kimlerin olduğu belli. Bunlar lejyonerler.

06.03.2020: (Rusya dönüşü uçakta) Libya konusunda Amerika ile görüşmelerimiz var. Libya hakkında aynı şekilde Rusya ile de görüşmelerimiz var. Şimdi bugün Rusya'dan Wagner konusunda olumlu bazı beyanlar aldık. Temenni ederiz ki bu hayata geçer.

SURİYE'DE LİBYA'DA



12.09.2020: Bakıyorsunuz ki bir terör devleti oluşturulmaya çalışılıyor. Nerede? Suriye'de. Öbür tarafta bakıyorsunuz Libya'da.



18.10.2020: Libya'ya bakıyorsunuz Wagner denen Rus paralı askerleri var. Böyle paralı askerlerle darbeci Hafter'e destek veriyorlar. Bize ne diyorlar, sizin oralarda ne işiniz var? Biz, zulüm neredeyse oradayız.



10.02. 2021: Macron haber gönderiyor. 'Libya'dan Türkiye askerini çeksin.' Sen bize bu aklı vereceğine bunu kendine sakla. Bak orada Çad'ın, Mali'nin, Wagner'in askerleri var. Siz onları oralardan bir çekin. Ondan sonra sizle bunları konuşalım.