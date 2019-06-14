İDLİB GÖRÜŞMELERİMİZ GÖÇ DALGASINI ÖNLEDİ

Çok ciddi bir göç dalgası İdlib'ten ülkemize doğru gelebilirdi. Bizim ağırlıklı olarak Rusya ile yaptığımız değerlendirmeler, gerek Soçi, gerek Astana süreçleri ve ikili yaptığımız görüşmelerimiz buradaki sıkıntıları minimize etti. İşte son olarak bir de karara varıldı ve bu kararla birlikte adeta bir silahların sustuğu bir an oldu. Arzu edilmeyen gelişmeler oldu. Tabi sürecin üzerinde bütün ekiplerimiz duruyor. Gözetliyoruz.

REJİM DEVAM EDERSE SESSİZ KALMAYIZ

Şehitlerimiz oldu. Bunların tabi bedelini karşı tarafa çok ağır ödettik. Rejim eğer bizim gözlem kulelerine saldırı vs. devam edecek olursa bizim burada sessiz kalmamız mümkün olmaz. Ve gereğini de yaparız. Biz barışın egemen olmasını istiyoruz. Varil bombası, fosfor bombası bu saldırılar devam ederse sessiz kalamayız. Çünkü biz bölgede artık halkın sesine kulak veriyoruz. Suriye'de yaşayan kardeşlerimiz ne diyor. Adana mutabakatını bir kenara koyamayız. Bu bölgeyi karıştıran terörist örgütlere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

ORDU YAPILANMASI AB KRİTERLERİ ARASINDAYDI VE BU ADIMI ATIYORUZ

Profesyonelliğe geçme vs. bunlar hep konuşuldu. Ordumuz da çalışıyor. Bir yere de gelindi. Atılması gereken adım ordunun sivilleşmesi süreciydi. Yani AB kriterlerinin içerisinde bir de bu vardı. Tabi atmış değildik. Ama burada da böyle bir adım atmış bulunuyoruz. Bu attığımız adımla birlikte gerek Milli Savunma Bakanımızın şuan ordunun temelinden gelmiş olması. Ve Genelkurmak Başkanlığına varıncaya kadar bu görevi yapmış bir insan olarak şuan kendi arkadaşlarıyla bu süreci yönetiyor olması. Ve özellikle terörle mücadeledeki başarımız 2 bin civarında yılbaşından bu yana etkisiz hale getirilmiştir. Bu mücadele de bu şekilde devam edecek.

KIBRIS'TA ASKERİMİZ AZALMAYACAK

Kuzey Kıbrıs'ta bizim askerimizin azalması diye bir şey söz konusu değildir. Burada biz ne kadar bulunması gerekiyorsa o kadar bulundururuz ve kimseden izin almayız.