Başkan Erdoğan'dan ortak canlı yayın açıklaması: Tüm Türkiye'nin tartışmayı izleme imkanı olacak
Başkan Erdoğan, Tacikistan'a hareketi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu Başkan Erdoğan, 'Başkan Erdoğan: Arkadaşlarımız ön hazırlıkları gayet iyi yaptı. Taraflar müşterek bir çalışma ile ismi belirlediler. Tüm Türkiye'nin tartışmayı izleme imkanı olacak. Son haftaya çok ciddi bir ışık verecek diye inanıyorum' dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamasından bazı satırbaşları:
PROGRAM VATANDAŞLARIMIZIN MÜZAKERE VE KARARINI GETİRECEK
(Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu programı); Tüm Türkiye'nin tartışmayı izleme imkanı olacak.Sivaslılar, Kastamonulular, Tokatlı, Giresunlu, Trabzonlu hepsi birbirlerini arayıp bunun müzakeresini yapacak. Bu şunu getirecek. Gerçekten İstanbul gibi dünyanın örnek şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir. Bunu bizzat o akşamki müzakereden sonra çok da net değerlendirme fırsatı bulacak diye inanıyorum. Ve bunun son artık kırılma noktası olan Pazar günü o bir haftaya da ciddi bir ışık verecektir diye inanıyorum.
İDLİB GÖRÜŞMELERİMİZ GÖÇ DALGASINI ÖNLEDİ
Çok ciddi bir göç dalgası İdlib'ten ülkemize doğru gelebilirdi. Bizim ağırlıklı olarak Rusya ile yaptığımız değerlendirmeler, gerek Soçi, gerek Astana süreçleri ve ikili yaptığımız görüşmelerimiz buradaki sıkıntıları minimize etti. İşte son olarak bir de karara varıldı ve bu kararla birlikte adeta bir silahların sustuğu bir an oldu. Arzu edilmeyen gelişmeler oldu. Tabi sürecin üzerinde bütün ekiplerimiz duruyor. Gözetliyoruz.
REJİM DEVAM EDERSE SESSİZ KALMAYIZ
Şehitlerimiz oldu. Bunların tabi bedelini karşı tarafa çok ağır ödettik. Rejim eğer bizim gözlem kulelerine saldırı vs. devam edecek olursa bizim burada sessiz kalmamız mümkün olmaz. Ve gereğini de yaparız. Biz barışın egemen olmasını istiyoruz. Varil bombası, fosfor bombası bu saldırılar devam ederse sessiz kalamayız. Çünkü biz bölgede artık halkın sesine kulak veriyoruz. Suriye'de yaşayan kardeşlerimiz ne diyor. Adana mutabakatını bir kenara koyamayız. Bu bölgeyi karıştıran terörist örgütlere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
ORDU YAPILANMASI AB KRİTERLERİ ARASINDAYDI VE BU ADIMI ATIYORUZ
Profesyonelliğe geçme vs. bunlar hep konuşuldu. Ordumuz da çalışıyor. Bir yere de gelindi. Atılması gereken adım ordunun sivilleşmesi süreciydi. Yani AB kriterlerinin içerisinde bir de bu vardı. Tabi atmış değildik. Ama burada da böyle bir adım atmış bulunuyoruz. Bu attığımız adımla birlikte gerek Milli Savunma Bakanımızın şuan ordunun temelinden gelmiş olması. Ve Genelkurmak Başkanlığına varıncaya kadar bu görevi yapmış bir insan olarak şuan kendi arkadaşlarıyla bu süreci yönetiyor olması. Ve özellikle terörle mücadeledeki başarımız 2 bin civarında yılbaşından bu yana etkisiz hale getirilmiştir. Bu mücadele de bu şekilde devam edecek.
KIBRIS'TA ASKERİMİZ AZALMAYACAK
Kuzey Kıbrıs'ta bizim askerimizin azalması diye bir şey söz konusu değildir. Burada biz ne kadar bulunması gerekiyorsa o kadar bulundururuz ve kimseden izin almayız.
Kuzey Kıbrıs'ta bizim askerimizin azalması diye bir şey söz konusu değildir. Burada biz ne kadar bulunması gerekiyorsa o kadar bulundururuz ve kimseden izin almayız.
(EKREM İMAMOĞLU'NUN VALİYE HAKARETİ) KİMSE BU DEVLETİN VALİSİNE BÖYLE BİR İFADE KULLANAMAZ
Değerli arkadaşlar görüntüleri izledim. Valiler başkanların o ildeki temsilcisidir. Bu şekilde bir küfürle anmak kabul edilebilir bir şey değildir. Tabi vali bey şu anda olgunluk içerisinde süreci işletiyor. Ben inanıyorum ki suç duyurusunda bulunmuş olabilir. Medya yazılı görsel bilgileri aktarıyor. Bana gelen bilgiler "şu seçim öncesi doğru olmayacağına inandığım için işi hızlandırmak istemiyorum" gibi ki bana göre çok büyük bir olgunluktur. Valimiz inanıyorum ki seçim sonrası da bu işin takipçisi olacaktır. Çünkü bu devletin valisine kimsenin edep ederim böyle bir ifade kullanma hakkı yoktur. Kullanamaz. Demek ki belediye başkan adayı olarak henüz bu devleti tanımamış. İlişkileri, protokolü, giriş çıkışları, bunları bilmiyor. E tabi bundan dolayı da hakikaten affedilemez bir yanlışı yapmışlardır. Önümüzde bir seçim var. Artık seçimden sonraki süreçtir. Ama kim bilir bundan sonra daha neler çıkacak.
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