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Başkan Erdoğan'dan flaş S-400 açıklaması: Yükleme çalışmaları devam ediyor

Bu hafta Türkiye'ye gelecek S-400'lerle ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, 'Şu anda yolculuk hazırlığı devam ediyor. Şu tarih diye zorlamazsanız iyi olur. Mutabık kaldığımız tarihler var. Yükleme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim planları ve nereye konuşlanacağı MSB, Genelkurmay Başkanlığımıza ait. Önümüze getirecekler ve gelen S-400'ler burada konuşlanacak.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.
 
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
 
Şu anda sondaj gemilerimiz arama tarama çalışmalarıyla koordineli olarak süreci devam ettiriyor. Sağdan soldan rahatsız edici sesler çıkabilir, bunlar bizi yolumuzdan alıkoymaz. Şu anda gerek bizler Türkiye olarak gerek KKTC'li soydaşlarımız olarak süreci aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz. G20 toplantısında görüştüğümüz liderlere de hassasiyetimizi ilettik.
 
Yunanistan'da sonuçlanan seçim oldu. Miçotakis yüzde 40'a yakın oy oranı ile şu anda seçimi kazandı. 160'a yakın milletvekili çıkardı. Dün kendisini aradım, tebrik ettim. Temennim Yunanistan ile yeni bir süreci devam ettiririz. Seçimin ardından görüşmelerimizi ilgili arkadaşlarımızla sürdüreceğiz. Arzumuz isteğimiz Ege'de ve Akdeniz'de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla yaşamayalım.
 
Şu anda yolculuk hazırlığı devam ediyor. Şu tarih diye zorlamazsanız iyi olur. Mutabık kaldığımız tarihler var. Yükleme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim planları ve nereye konuşlanacağı MSB, Genelkurmay Başkanlığımıza ait. Önümüze getirecekler ve gelen S 400'ler burada konuşlanacak.

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