Başkan Erdoğan: Ormanlarımızı yakanları bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur

31 Temmuz 2021 Cumartesi 20:41 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 20:56

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



-Marmaris'teki yangında hava araçlarının yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı, 1400 personel görev yapmaktadır.

-Tehlike altında olan mahalleler boşaltıldı. Vatandaşlarımız güvenli yerleşim yerlerine aktarılmıştır. Barınma, gıda, temizlik malzemesi ve benzeri ihtiyaçlar için gereken her türlü tedbirin alındı ve her türlü ikmal mekanizması oluşturuldu.

-Şahin Akdemir kardeşimizi kaybetmemiz en büyük üzüntümüz.

-Milas'taki yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Ormanlarımızı yakanları bulmak boynumuzun borcu.

-Türkiye bu yangınların izlerini kısa sürede silecektir. Her türlü kaybı telafi edebilecek güce ve imkana sahibiz. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Yanan alanlarda fidan dikimine ilk yağmurla başlanacak.

-Bu, siyaset konusu yapılacak bir mesele değil.