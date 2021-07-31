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Politika

Başkan Erdoğan: Ormanlarımızı yakanları bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur

Orman yangınlarının devam ettiği Muğla'da yaptığı incelemelerin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ormanlarımızı yakanları bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur.' dedi.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 20:41 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 20:56
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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Marmaris'teki yangında hava araçlarının yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı, 1400 personel görev yapmaktadır.

-Tehlike altında olan mahalleler boşaltıldı. Vatandaşlarımız güvenli yerleşim yerlerine aktarılmıştır. Barınma, gıda, temizlik malzemesi ve benzeri ihtiyaçlar için gereken her türlü tedbirin alındı ve her türlü ikmal mekanizması oluşturuldu.

-Şahin Akdemir kardeşimizi kaybetmemiz en büyük üzüntümüz.

-Milas'taki yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Ormanlarımızı yakanları bulmak boynumuzun borcu.

-Türkiye bu yangınların izlerini kısa sürede silecektir. Her türlü kaybı telafi edebilecek güce ve imkana sahibiz. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Yanan alanlarda fidan dikimine ilk yağmurla başlanacak.

-Bu, siyaset konusu yapılacak bir mesele değil.

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