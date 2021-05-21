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Politika

Başkan Erdoğan açılışını yaptığı yolda makam aracını kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışını yaptığı bölümünde makam aracını kullandı.

DHA21 Mayıs 2021 Cuma 13:17 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 13:37
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı -Hasdal Kavşağı açılış törenine katıldı. Erdoğan konuşmasının ardından makam aracının direksiyonuna geçti. Erdoğan açılışını yaptığı yolda makam aracıyla ilerledi.

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