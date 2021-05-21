<p> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı -Hasdal Kavşağı açılış törenine katıldı. Erdoğan konuşmasının ardından makam aracının direksiyonuna geçti. Erdoğan açılışını yaptığı yolda makam aracıyla ilerledi.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/05/21/dece77e0b7e732db177b838324e974f0.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/05/21/5db89330481b17224caffdbe13f9d902.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/05/21/466a9b8f1087450fd5cb4fa099e731a8.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/05/21/42a44ba264570232e572e1e84d36482d.jpg'/>