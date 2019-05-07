Başkan Erdoğan: Adayımız belli, Binali Yıldırım
Başkan Erdoğan 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimleri ile ilgili, 'Bizim adayımız belli, Binali Yıldırım' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'daki seçimin adayları bellidir, şu anda bizim adayımız da Binali Yıldırım Bey'dir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çözüm süreci diye bir şey söz konusu değildir"
İçişleri Bakanlığından, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.
Ayrıntılar gelecek...
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