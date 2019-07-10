Başkan Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.
- AA
AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen program 3 saat sürdü.
Programda, AK Parti'nin Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Kütahya, Sivas'tan 79 milletvekili yer aldı.
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