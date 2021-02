Başkan Erdoğan: Artık mızrak çuvala sığmıyor, bu rezilliklerin üstü örtülemiyor

AA 19 Şubat 2021 Cuma 14:51 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 15:54

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden partisinin Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya, Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Konuşmasına kongrelerin yapıldığı şehirlerdeki vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, kuruluşundan bugüne teşkilatlarda görev üstlenenlere şükranlarını sundu, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diledi.

Kongrelerin hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, "Bu kongrelerimizle artık il kadın kolları kongrelerimizi sona erdiriyoruz. Kadın Kolları 6. Olağan Kongremizi ise inşallah 8 Mart'ta gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Kongrelerde görev alacak başkanları ve yönetimlerini tebrik eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasi hayatımızın başladığı günden bugüne kadar yürüttüğümüz mücadelede kadınlarımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Toplumun yarısını oluşturan kadınları görmezden gelen hiçbir hareketin başarı şansı olmadığına inandığımız için hep kadınlarımızla birlikte yol yürüdük, her mücadeleye birlikte girdik, her saldırının üstesinden birlikte geldik, her zaferi birlikte kazandık, her eseri birlikte inşa ettik. Türkiye'nin tüm kazanımlarında sizlerin de emeği, katkısı, alın teri, imzası vardır. Ülkemizde kadınların siyasette gerçek anlamda ve yaygın şekilde söz sahibi olmaları, etkinlik kazanmaları, her kademede görev üstlenebilmeleri bu mücadele sürecinde gerçekleşmiştir."

- "Kadınlarımızı hak ettikleri yerlere getirmenin gayreti içinde olduk"

AK Parti Kadın Kolları'nın 5 milyon 300 bini aşan üye sayısıyla Türkiye'deki diğer tüm siyasi partilerin üye sayılarının toplamına yakın bir güce sahip olduğunu söyleyen Erdoğan, "Birileri sadece kadının adını kullanır, bedenini istismar eder, ruhunu yaralarken biz her alanda kadınlarımızı hak ettikleri yerlere getirmenin gayreti içinde olduk. Hatırlayınız; ülkemizde yıllarca köhne bir zihniyet çağdaşlık kisvesi adı altında başörtülü diye kızlarımızı okula sokmadı, kamuda istihdam edilmelerini engelledi, özel sektörde horladı, hatta sokakta küçümsedi." dedi.

Erdoğan, bu zihniyeti yıkarak kadınların hayatında yepyeni bir dönemin başlamasını sağladıklarını belirterek, "Kadınlarımız eğitimde fırsat eşitliğine hakiki anlamda bizim dönemimizde kavuştu. Kadınlarımız Mecliste en yüksek temsil oranına yine bu dönemde erişti. Halen Türkiye Büyük Millet Meclisimizdeki AK Parti Grubu'nda 54 kadın milletvekilimiz yer alıyor. Kabinede 2 kadın bakanımız görev yapıyor. Kadınlarımız bürokraside yönetici pozisyonları da dahil olmak üzere en yüksek istihdam oranına yine bizim dönemimizde ulaştı. Öğretmenlerin yüzde 60'ı, üniversitelerdeki akademik kadrolarının ve yargı mensuplarının yarıya yakını, kamudaki toplam istihdamın yüzde 40'ı kadınlardan teşekkül ediyor. Kadınlarımız iş hayatında girişimcilikten sanayiciliğe, hizmet sektöründen ihracatçılığa kadar her alanda bu dönemde etkinlik kazandı." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 31'in üzerine çıktığını dile getiren Erdoğan, kayıt dışı çalışan kadınların sayısının yarı yarıya azalmasını temin ederek hak kayıplarını önlediklerini bildirdi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin en büyük kadın örgütlenmesine sahip partisi olarak kadınlarımızın nerede, nasıl bir sıkıntısı veya talebi varsa hepsine de kulak verdik çözümü için çalıştık. Anne olarak başımızın tacı, kardeş olarak canımızdan bir parça, eş olarak hayat arkadaşımız, evlat olarak gözümüzün nuru gördüğümüz kadınlarımız için çalışmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Kendi partilerindeki, belediyelerindeki, çevrelerindeki kadınlara yönelik taciz, tecavüz, baskı, tehdit, şiddet olaylarını görmezden gelenlerin istismar siyasetinin sonu gelmiştir. Artık mızrak çuvala sığmıyor, bu rezilliklerin de üstü örtülemiyor."

Bu durumun sorumluluklarını daha da artırdığına işaret eden Erdoğan, "Ülkemizde ulaşmadık tek bir hanım kardeşimizi bırakmayacağız. Bununla kalmayacak gönlünü kazanmadığımız, desteğini almadığımız tek bir hanım kardeşimizi de bırakmayacağız. Hep söylediğim gibi kale içeriden fethedilir. Biz kadınlarımıza kendimizi en doğru şekilde anlatır, onların gönlünü kazanırsak diğer aile fertlerini zaten kendiliğinden saflarımıza çekmiş oluruz." diye konuştu.

- "2023'te çok daha büyük bir zafere yine beraberce imza atacağız"

Erdoğan, önlerinde 2023 seçimleri olduğunu hatırlatarak, "Türkiye için hayati öneme sahip bir dönüm noktası olan 2023'ü sadece biz değil, karşımızdakiler de sabırsızlıkla bekliyor. Geçtiğimiz 18 yılda demokrasiden ekonomiye her alanda ülkemizin elde ettiği kazanımları koruyabilmemizin yolu 2023'te milletimizin desteğini bir kez daha alabilmekten geçiyor. Aynı şekilde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlayarak, evlatlarımıza 2053 vizyonlarını gerçekleştirebilecekleri bir ülke bırakmanın yolu da buradan geçiyor. AK Parti'yi bugüne kadar girdiği 15 genel seçimde, mahalli seçimde, halk oylamasında, cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl hep birlikte birinci parti yapıp iktidara taşıdıysak inşallah 2023'te çok daha büyük bir zafere yine beraberce imza atacağız." dedi.

"İnşallah önümüzdeki seçimlerde sandıkları evvela sizlere emanet edeceğiz." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Kadın Kollarımız seçimlerde kurulacak 271 bine yakın sandık için 813 bine yakın kadın sandık kurulu üyesi görevlendirme sözü verdi. Sandıklara kadınlarımız sahip çıktığında orada hiçbir eksiklik ve yanlışlık olmayacağına inanıyorum. Sandık kurulunda vazife üstlenecek hanım kardeşlerimizi de şimdiden belirlemeliyiz. Bu arkadaşlarımız seçim gününe kadar sorumluluk bölgelerindeki tüm hanımları tek tek ziyaret ederek işi bitirmelidir. Bu vesileyle salgın dönemindeki faaliyetlerinizle, kongre sürecindeki gayretlerinizle AK Parti Kadın Kolları'nın aynı zamanda bir hayat okulu olduğunu gösterdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum."