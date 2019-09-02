Başkan Erdoğan: Asıl tiyatro seçimde sergilendi
Başkan Erdoğan, CHP’nin bol kese seçim vaatlerini şimdi inkar ettiğini söyledi: Tiyatro sergilediler. Bir kaç ay içinde lime lime döküldüler. Bunun adı sahtekarlıktır.
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Mevlana Meydanı’nda gerçekleştirilen toplu açılış törenine katılarak, vatandaşlara hitap etti. CHP’yi eleştiren Erdoğan, belediyeleri kazanmayı sadece siyasi proje olarak görenlerin seçimlerin ardından ne hale düştüklerinin herkes tarafından görüldüğünü söyledi.
BİZİM DE YAPACAĞIMIZ VAR
Yerel seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li belediye başkan adaylarının bulunduğu vaadlere değinen Erdoğan, şöyle konuştu: “Ulaşımdan, süte, servisten internete her şeyi bedava yapmaktan belediyelerden ve iştiraklerinden hiçbir işçi çıkartmayacağına kadar vermedik söz bırakmadılar. Bay Kemal öyle demiyor muydu? ‘Kazandığımız belediyelerde kimseyi işten çıkartmayacağız’ demiyor muydu, ne oldu? Şu anda çıkartıyorlar. Tabii ki bütün bu olaylar karşısında bizim de yapacaklarımız var. Üstelik Bay Kemal, ‘namus sözü’ diyordu. Bir de bunu katmerlediler. Bu adaylardan bazıları seçimi kazandığında da ahali haklı olarak bu vaadlerin yerine getirilmesini bekledi. Peki CHP’liler ne yaptı dersiniz, önce ‘bizim böyle bir sözümüz yok’, diyerek inkar yoluna gittiler. Önlerine verdikleri sözlerin belgeleri konulduğunda ise ‘bunları CHP’nin kampanyasını yapan ajansa sorun’ dediler. İşleri güçleri hep yalan. Korkarız bu işin ihalesi sonunda Genel Merkez’de veya kampanyada ücreti mukabili çalışan bir garibanın da üzerinde kalabilir.”
LİME LİME DÖKÜLEN PARTİ
CHP’li belediyelerin hizmetlerini de eleştiren Erdoğan, “İstanbul’u sel götürüyor başkan ortada yok. Ankara’da kimsesiz çocuklar sokağa atılıyor başkandan ses yok. Antalya’da, Mersin’de, Adana’da yaşanan rezaletleri en iyi orada yaşayan kardeşlerim biliyor. İzmir’de, Aydın’da, Muğla’da ve daha pek çok yerde olup bitenleri anlatmıyorum. Evet, karşımızda hiçbir konuda verdiği sözün arkasında duramayan, bir kaç ay içerisinde her tarafı lime lime dökülen bir parti ve ekibi bulunuyor” dedi.
Erdoğan, “Ne sözün ne belgenin hatta ne de namus üzerine edilen yeminlerin bunların meşrebinde bir hükmü olmadığını da görmüş olduk” diye konuştu. Başkan Erdoğan, şunları söyledi: “Demek ki seçim döneminde bir tiyatro oynamışlar. 15 Temmuz gecesi yaşananlara FETÖ ağzıyla ‘tiyatro’ diyenler, asıl tiyatroyu seçim meydanlarda kendileri sergilemişler. Bu tiyatronun senaryosu şu şekilde; Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin ajansı bol keseden vaadedecek. Adaylar seçimi kazanınca da ‘bunların bizimle ilgilisi yok’ diyecek. CHP, 31 Mart gecesinden beri bu senaryoyu adım adım hayata geçirdiği bir tiyatro sergiliyor. Bunun adı milleti kandırmaktır, bunun adı alenen sahtekarlıktır, riyakarlıktır, düzenbazlıktır.”
TERÖRÜN BORAZANLIĞI
Erdoğan, CHP’lilerin sözlerini tuttukları konuların da olduğunu dile getirerek, konuşmasına şöyle devam etti: “Mesela bölücü örgütün güdümündeki partiye verdikleri ve kamuoyunda gizlemek için köşe bucak kaçırdıkları sözleri harfiyen yerine getiriyorlar. İşte İstanbul Belediye Başkanı Diyarbakır’da kimlerle neyi konuşuyor. Teröre bulaşmış olanlarla maalesef elele, dirsek temasında ve ne diyor, ‘biz sizlerle beraberiz’. Her fırsatta bir araya geliyorlar. Kazandıkları şehirleri, özellikle de İstanbul’u nasıl birlikte yönetebileceklerinin hesabını yapıyorlar. Hatta bununla da kalmayıp, bölücü terör örgütüyle ilişkileri yüzünden görevden alınan belediye başkanlarının yanına koşup onlara destek veriyorlar. Ülkelerinin ve milletinin yanında olacaklarına terör örgütünün güdümündeki partinin borazanlığına soyunuyorlar. Terör örgütüne tavır koyamayanlardan, 15 Temmuz darbe girişiminin faillerini lanetleyemeyenden her zeminde ve her zaman ülkesinin yanında yer alamayandan belediye başkanı olmaz, siyasetçi hiç olmaz. Bunların iki yüzlülüğü, nobranlığı, küstahlığı sadece millete karşıdır.”
Gidecekleri yer sandığın dibi
Ne sınırda kurulan terör tuzaklarının ne ekonomiye yönelik saldırıların ne de diğer engellerin kendilerini hedeflere ulaşmaktan alıkoyamayacağına dikkati çeken Erdoğan, “Ülkemize ve ülkemizin nezdinden bize diş geçiremeyenler şimdi tüm güçleriyle birliğimize, beraberliğimize saldırıyorlar. Yaptıkları iş bu. AK Parti’den ne kopartırsak kardır anlayışıyla, birileri sürekli şişiriliyor, pohpohlanıyor. Halbuki biz bu oyunları geçmişte çok gürdük. Vesayetle mücadelemiz sırasında da benzer teşebbüslere maruz kalmıştık. Aynı şekilde 17/25 Aralık sürecinin ardından büyük gürültülerle birileri sahaya sürülmeye çalışılmıştır” ifadelerini kullandı. İktidarları boyunca birçok siyaset mühendisliği oyunuyla karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Erdoğan, “Hamdolsun bu siyaset mühendisliği oyunlarının hiçbiri tutmadı” dedi.
O SİYASET DEĞİL NEFSANİYETTİR
“Millete söyleyecek sözü olmayanların içeride ve dışarıda belli mahfillerin desteğiyle gidebilecekleri tek yer, bir sonraki seçimde sandığın en dibi olacaktır” değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, siyasetin kapalı kapılar ardında kriz bekleyerek yapılacak bir iş olmadığını söyledi. Erdoğan, siyasetin hiçbir somut temeli olmayan imalar, ithamlar veya tehditlerle yapılacak bir iş olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu: “Millete söyleyecek sözünüz yoksa, sadece kendi nefsiniz için konuşuyor, kendi nefsiniz için koşturuyorsunuz demektir.Başkalarının ağzına bakılarak yapılan işin adı siyaset değil nefsaniyettir. Gurur, kibir, bunlarla yol yürüyenler bir yere varamazlar. “
KONYA’YA METRO VE İSLAMİ OYUNLAR MÜJDESİ
Başkan Erdoğan, Konya’da geçen yıl Mavi Tünel İçme Suyu ve Arıtma Tesisi’nin açılışını yaptıklarını, aralık ayında da toplam yatırım bedeli 1 milyar 464 milyon lira olan 99 projenin toplu açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Erdoğan, bugün de toplam yatırım tutarı 645 milyon lira olan 88 eser ve hizmetin açılışını yapmak üzere bir arada olduklarını anımsatarak, bu eserler arasında çok sayıda eğitim yatırımı, sağlık tesisi, enerji alt yapı inşaatı, yol, öğrenci yurdu ve çeşitli kurumların hizmet binalarının yer aldığını anlattı. Büyükşehir Belediyesinin şehir genelinde tamamladığı yol, köprülü kavşak, üst geçit, gölet, sulama tesisi, mezbaha, pazar yerleri, park ve çarşı gibi hizmetlerin açılışını da bugün yaptıklarına işaret eden Erdoğan, Karatay, Selçuklu, Akşehir, Cihanbeyli, Seydişehir belediyelerinin tamamladıkları yatırımları da resmen hizmete alacaklarını söyledi. Konya’ya kazandırdıklarının bunlardan ibaret olmadığına vurgu yapan Erdoğan, “Son 17 yılda Konya’ya ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Eski rakamla söylüyorum, son 17 yılda Konya’ya 51 katrilyon lira yatırım yaptık” bilgisini paylaştı. Erdoğan, vatandaşların “Konya seninle gurur duyuyor” ifadelerine, “Biz sizlerle gurur duyuyoruz” diyerek karşılık verdi. Konya şehir stadyumunda milli maçların da oynandığını hatırlatan Erdoğan, “Artık Konya gençliği sporu seviyor, spora sahip. Ama dün galiba 2-2 değil mi? Şöyle yeniden daha diri bekliyoruz” dedi. Eski stadyumun olduğu yere millet bahçesi yapacaklarını dile getiren ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a “Murat Bey hazırlıklar tamam mı?” diye soran Erdoğan, Kurum’dan “Tamam” yanıtı aldığını ifade etti. Erdoğan, yeni eserlerin, yeni hizmetlerin, yeni yatırımların müjdesini vermek istediğini belirterek, “Hepinizin merakla beklediğini bildiğim ilk müjdemi veriyorum. Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. Bu hattın ilk etabının ihalesini eylül ayında gerçekleştiriyoruz. Metro hattı, Konya’nın bugününden ziyade geleceğine yapılan bir yatırımdır” diye konuştu. Konya’ya bir müjde daha veren Erdoğan, 2021 İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisinin evsahibi olarak Konya’yı belirledik” dedi.
BiR MÜJDE DE ÇiFTÇiLERE
Çiftçilere de pancar kotalarına ilişkin müjde veren Erdoğan, şöyle konuştu:“Pancar üretimi, Konya’nın en önemli gelir kaynaklarından biridir. Şeker kotalarını yeniden düzenleyerek nişasta bazlı şeker oranını yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürmüştük. Bu yılın sonunda oranı yüzde 2,5’e kadar indiriyoruz. Böylece çiftçilerimize 1,5 milyon ton ilave pancar kotası sağladık. Bu yıl, pancar üretiminde yüzde 11 artış bekliyoruz. Pancar alım fiyatını da bu yıl için ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz.”
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