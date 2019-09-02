Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Mevlana Meydanı’nda gerçekleştirilen toplu açılış törenine katılarak, vatandaşlara hitap etti. CHP’yi eleştiren Erdoğan, belediyeleri kazanmayı sadece siyasi proje olarak görenlerin seçimlerin ardından ne hale düştüklerinin herkes tarafından görüldüğünü söyledi.

BİZİM DE YAPACAĞIMIZ VAR

Yerel seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li belediye başkan adaylarının bulunduğu vaadlere değinen Erdoğan, şöyle konuştu: “Ulaşımdan, süte, servisten internete her şeyi bedava yapmaktan belediyelerden ve iştiraklerinden hiçbir işçi çıkartmayacağına kadar vermedik söz bırakmadılar. Bay Kemal öyle demiyor muydu? ‘Kazandığımız belediyelerde kimseyi işten çıkartmayacağız’ demiyor muydu, ne oldu? Şu anda çıkartıyorlar. Tabii ki bütün bu olaylar karşısında bizim de yapacaklarımız var. Üstelik Bay Kemal, ‘namus sözü’ diyordu. Bir de bunu katmerlediler. Bu adaylardan bazıları seçimi kazandığında da ahali haklı olarak bu vaadlerin yerine getirilmesini bekledi. Peki CHP’liler ne yaptı dersiniz, önce ‘bizim böyle bir sözümüz yok’, diyerek inkar yoluna gittiler. Önlerine verdikleri sözlerin belgeleri konulduğunda ise ‘bunları CHP’nin kampanyasını yapan ajansa sorun’ dediler. İşleri güçleri hep yalan. Korkarız bu işin ihalesi sonunda Genel Merkez’de veya kampanyada ücreti mukabili çalışan bir garibanın da üzerinde kalabilir.”

LİME LİME DÖKÜLEN PARTİ

CHP’li belediyelerin hizmetlerini de eleştiren Erdoğan, “İstanbul’u sel götürüyor başkan ortada yok. Ankara’da kimsesiz çocuklar sokağa atılıyor başkandan ses yok. Antalya’da, Mersin’de, Adana’da yaşanan rezaletleri en iyi orada yaşayan kardeşlerim biliyor. İzmir’de, Aydın’da, Muğla’da ve daha pek çok yerde olup bitenleri anlatmıyorum. Evet, karşımızda hiçbir konuda verdiği sözün arkasında duramayan, bir kaç ay içerisinde her tarafı lime lime dökülen bir parti ve ekibi bulunuyor” dedi.

Erdoğan, “Ne sözün ne belgenin hatta ne de namus üzerine edilen yeminlerin bunların meşrebinde bir hükmü olmadığını da görmüş olduk” diye konuştu. Başkan Erdoğan, şunları söyledi: “Demek ki seçim döneminde bir tiyatro oynamışlar. 15 Temmuz gecesi yaşananlara FETÖ ağzıyla ‘tiyatro’ diyenler, asıl tiyatroyu seçim meydanlarda kendileri sergilemişler. Bu tiyatronun senaryosu şu şekilde; Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin ajansı bol keseden vaadedecek. Adaylar seçimi kazanınca da ‘bunların bizimle ilgilisi yok’ diyecek. CHP, 31 Mart gecesinden beri bu senaryoyu adım adım hayata geçirdiği bir tiyatro sergiliyor. Bunun adı milleti kandırmaktır, bunun adı alenen sahtekarlıktır, riyakarlıktır, düzenbazlıktır.”

TERÖRÜN BORAZANLIĞI

Erdoğan, CHP’lilerin sözlerini tuttukları konuların da olduğunu dile getirerek, konuşmasına şöyle devam etti: “Mesela bölücü örgütün güdümündeki partiye verdikleri ve kamuoyunda gizlemek için köşe bucak kaçırdıkları sözleri harfiyen yerine getiriyorlar. İşte İstanbul Belediye Başkanı Diyarbakır’da kimlerle neyi konuşuyor. Teröre bulaşmış olanlarla maalesef elele, dirsek temasında ve ne diyor, ‘biz sizlerle beraberiz’. Her fırsatta bir araya geliyorlar. Kazandıkları şehirleri, özellikle de İstanbul’u nasıl birlikte yönetebileceklerinin hesabını yapıyorlar. Hatta bununla da kalmayıp, bölücü terör örgütüyle ilişkileri yüzünden görevden alınan belediye başkanlarının yanına koşup onlara destek veriyorlar. Ülkelerinin ve milletinin yanında olacaklarına terör örgütünün güdümündeki partinin borazanlığına soyunuyorlar. Terör örgütüne tavır koyamayanlardan, 15 Temmuz darbe girişiminin faillerini lanetleyemeyenden her zeminde ve her zaman ülkesinin yanında yer alamayandan belediye başkanı olmaz, siyasetçi hiç olmaz. Bunların iki yüzlülüğü, nobranlığı, küstahlığı sadece millete karşıdır.”