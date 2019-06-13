Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 13.35'de başlayan kabul, basına kapalı gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 13.35'de başlayan kabul, basına kapalı gerçekleşiyor.
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