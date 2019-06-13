Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek
Başkan Erdoğan, saat 13.30'da Beştepe'de MHP lideri Bahçeli'yi kabul edecek.
Başkan Erdoğan, saat 13.30'da MHP lideri Bahçeli'yi kabul edecek.
AYRINTILAR GELİYOR...
Başkan Erdoğan, saat 13.30'da MHP lideri Bahçeli'yi kabul edecek.
AYRINTILAR GELİYOR...
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