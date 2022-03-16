Başkan Erdoğan: Bayrağımız dalgalanıyorsa şehit ve gazilerimizin fedakarlığı sayesindedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:
'Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gazilere mücadeleleri sebebiyle en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün burada 26 şehit yakını ve gazimizin Devlet Övünç Madalyası'nı tevcih ediyoruz. Ülkemiz genelindeki 376 şehit yakını ve gazimize madalyalarını tevcih etmiş oluyoruz. Ay yıldızlı bayrağımız nazlı nazlı dalgalanıyorsa, milletçe tarih sahnesinde varlığımızı özgürce idame ettirebiliyorsak şüphesiz bu şehit ve gazilerimizin fedakarlığı sayesindedir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin asıl mükafatlarının ebedi alemde Allah katında verileceğini biliyoruz.
Türkiye yaklaşık 40 yıldır terör belasıyla mücadele halindedir, binlerce canımızı şehit verdik. Kutuplaştırmanın değil kucaklaşmanın peşinde koştuk. Terörle mücadelede çektiğimiz onca çilenin neticelerini almaya başladık. Ülkemiz terörün her türlüsü ile bu mücadelede gerçekten önemli başarılara imza atıyor. Bir dönem çakalların gezdiği dağlarda bugün artık kınalı kuzular geziyor.
Teröristlerin tasallutundan dolayı ekilemeyen arazilerimiz artık bölgedeki kardeşlerimize ekmek kapısı oluyor. Teröristlerin nerede olursa olsun inlerini tek tek başlarına geçiriyoruz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık bundan sonra da bırakmayacağız.
Yerli ve milli İHA'larımızla Irak'taki Suriye'deki terör baronlarına nefes aldırmıyoruz. 21. yüzyıla inşallah Türkiye ve Türk milleti damgasını vuracaktır."