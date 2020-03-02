02 Mart 2020 Pazartesi 14:03 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 14:33

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Türkiye, mücadelesini herhangi bir ülkeye, kuruma güvenerek değil kendi yüreğine, bileğine, insanına, imkanlarına dayanarak yürütmektedir"



"Her biri canımızdan birer parça olan askerlerimizin hayatına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcudur."



"Şimdi kapılar açılınca telefon üzerine telefon gelmeye başladı. Kapıları kapatın diyorlar, bitti artık o iş."



"Sınıra gidenlerin sayısı yakında milyonlar ifade edilecek. Artık tek taraflı fedakarlık dönemi bitti"



"Türkiye ne Rusya ne İran'ı doğrudan hedef almadı. Sadece rejim unsurlarını imha ediyoruz"



"Biz bu şehitleri Bedir’de verdik, Uhud’da verdik… Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz Bay Kemal"

