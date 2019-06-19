Başkan Erdoğan'ın konuşmasından sarır başları:

Son günlerde gönüllü kuruluşlarımızı hedef alan son derece haksız, çirkin bir kampanya yürütülüyor. İnsan yetiştiren, gençlerimize sahip çıkan. Burslarla, yurtlarla, fikri, akademik çalışmalarla evlatlarımızın eğitimine destek veren vakıflarımız, derneklerimiz yıpratılmaya çalışılıyor. Bir siyasetçiye düşen görev iyi işlere engel olmak değil zararlı, faydalı olanı bertaraf etmektir. Bir belediye başkanın sorumluluğu kimseyi dışlamadan, faydalı kuruluşlara yardım etmektir. Vakıf ve derneklere savaş açmak ancak FETÖ gibi mankurt yuvalarının, uyuşturucu baronlarının işine gelir. Bizim geleneğimizin taşıyıcı sütunları millet, memleket sevdalısı vakıflardır, derneklerdir.

"BU SALON MAZİDEN ATİYE KURDUĞUMUZ KARDEŞLİK KÖPRÜSÜDÜR"

Milletin bize verdiği imkanları yine milletimizin faydasına olan işlerde, şehrimize ve insanımıza katkı sunacak projelerde kullanmaya gayret ettik. İnşallah bu şekilde de yolumuza devam edeceğiz. Bugün burada şu güzel birlikteliğimizi, bu güzelliğe vesile olan Fikr-i Asım derneği gibi millet ve memleket sevdalısı derneklerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Bugün burada Türk demokrasinin gücüne güç katmış milli irade neferleri var. Farklı siyasi görüşlerden, farklı kökenlerden, farklı meşreplerden kardeşlerimiz var. 82 milyonluk büyük Türkiye ailesinin nüvesi diyebileceğimiz dostlarımız, kardeşlerimiz var. Bu salon sadece İstanbul'un değil tüm Türkiye'nin özüdür, özetidir. Bizim muhabbetimizin, bin yıldır vatanımız olan Anadolu coğrafyasında maziden atiye kurduğumuz kardeşlik köprüsünün en güzel timsalidir. Biz birlikte Türkiyeyiz.

"'BENİM PKK İLE İŞİM YOK' DİYEMİYORLARSA DÜŞÜNMEMİZ LAZIM"

Erzurum'u, Kahramanmaraş, Edirne, Kahramanmaraş, Rize, Samsun, Diyarbakır'ıyla hepimiz aynı iklimin evlatlarıyız. Tarihi ve medeniyeti birlikte inşa etmiş ortak bir inancın, akidenin, tarihin çocuklarıyız. Her gün aynı istikamete yöneliyor,birlikte saf tutuyoruz. Hepimiz imanla, aşkla büyük bir tutkuyla bağlıyız. Bayrağımız, ezanımız, milletimiz bellidir, inancımız bellidir. Hiç kimse kardeşliğimizi bölemez. Çünkü biz Kandil'den, teröristlerden talimat almıyoruz. Bizi bölemeyecekler. Ama birileri Kandil'le beraber yürüyebilir. Onlarla beraber adım atabilirler. Kalkıp da 'Benim PKK ile işim yok' diyorlarsa düşünmemiz lazım. Kalkıp da 'Benim DHKP ile ilgim yok' diyemiyorsa buraya soru işareti koyalım.

"BİZ GÜCÜMÜZÜ MAZLUM VE MAĞDURLARIN SAMİMİYETİNDEN ALIYORUZ"

Her türlü saldırıya, operasyona karşı direnme gücü veren de işte bu ortak değerlerimize olan bağlılığımızdır. Biz gücümüzü vesayet odaklarından değil işte bugün burada olduğu gibi milletimizin birliği, beraberliğinden alıyoruz. Gücümüzü Kürtle Türkün, Arapla Boşnağın, Tatarla Zazanın, Romanla Arnavutun kardeşliğinden alıyoruz. Rabbimiz 'Biz sizi kavimler halinde yarattık, birbirinizle daha iyi tanışasınız, anlaşasınız diye'. Ayrılık yok, biz böyle konuşurken ne yazık ki ülkemizde ayrılığı sürekli olarak tahrik edenler var. İşte onlara biz fırsat vermeyeceğiz. Gücümüzü 40 yıldır duasıyla, desteğiyle yanımızda dağ gibi duran Türk Milletinden alıyoruz. Biz gücümüzü gecenin zifiri karanlığında uykusunu bölerek ellerini semaya açan mazlum ve mağdurların samimiyetinden alıyoruz.

"BİZ İZMİR SUSUZ KALSIN DEMEDİK, İZMİR'E SU VERDİK"

Bizim davamız birlik, beraberlik, kardeşlik davasıdır. Siyasetimiz gönülden yaparsan gönüller kazanırsın siyasetidir. Hamdolsun bugüne kadar bölge, kimlik, istismar siyaseti yapmadık. Türkiye haritasını farklı renklere bölenlerden, nifak tohumu ekenlerden olmadık. Sadece belli illere, sahil kenarlarına hapsolanlar değil ülkemizden tümünden çok güçlü destek gören bir dava olduk. Son 17 yıl bize oy versin vermesin vatandaşlarımızın tamamını bağrımıza bastık. Kuzeyde ne varsa güneyde de o olsun dedik. Batıda ne varsa doğuda da o olsun dedik. Türkiyemizin 780 bin kilometre karesi aynı imkanlara sahip olsun dedik. İzmir susuz biz varsın susuz kalsınlar demedik. Gördes Barajı'nı geldik inşa ettik İzmir'e su verdik. Aynı şekilde İZBAN çalışmıyor, İzmir Belediyesi yapamıyor diye bırakmadık. Ulaştırma Bakanımız Binali Bey'e dedik ki, 'gel burayı yüzde 50'sini üstlen, harekete geçirelim' dedik. Bu yıl sonunda İstanbul-İzmir yolunu açıyor. Bu CHP zihniyetiyle bunlar olmaz.