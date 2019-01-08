Başkan Erdoğan: Bize engel olmaya  çalışanı da haklarız

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda kritik açıklamalarda bulundu. Suriye meselesinde kritik bir dönemden geçildiğine işaret eden Erdoğan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un terör örğütü PYD/PKK’nın Suriyeli Kürtlerin temsilcisi olduğu yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Erdoğan “Bolton’un İsrail’den verdiği mesajı bizim kabullenmemiz, bunu yutmamız mümkün değil. Bu ülkede benim Kürt vatandaşım kimdir? YPG, PYD, PKK kimdir? Hiçbir zaman PKK terör örgütü, PYD, YPG terör örgütleri Kürt kardeşlerimin temsilcisi olamaz. Amerika çok ciddi bir yanılgı içeride” dedi. Erdoğan teröristlerin kim olursa olsun hakkından gelineceğini belirterek şunları söyledi: “Terörist olacak, ‘Bunlar Kürt, bunlara dokunmayın.’ Yok böyle bir şey. John Bolton, çok ciddi bir yanlış yapmıştır. Bizim asla taviz vermemiz mümkün değil. Bizim için YPG, PYD, PKK ile DEAŞ’ın arasında en ufak bir fark yoktur.”

HAREKAT HAZIRLIKLARI TAMAM

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararı aldığı 14 Aralık’taki görüşmeleri hakkında bilgi veren Erdoğan Türkiye’nin ÖSO ile DEAŞ’a karşı mücadele edebileceğini ve “Trump’a her türlü inisiyatif üstlenme sözü verdiğini” anlattı. Erdoğan Trump ile net bir anlaşmalaya varılmasına rağmen ABD yönetiminin farklı kademelerinden farklı sesler gelmeye başladığını söyledi. Erdoğan şunları vurguladı: “Trump’ın Suriye konusuna bakış açısı ve çekilme konusundaki kararlılığı bizim referans noktamız olmaya devam ediyor. Biz Suriye’de halen faaliyet gösteren DEAŞ unsurlarına yönelik bir askeri harekat için hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Aynı şekilde DEAŞ’la birlikte PYD, YPG gibi bu terör örgütlerine yönelik de adımlarımızı atmakta kararlıyız. Çok yakında Suriye topraklarındaki bu terör örgütlerini etkisiz hale getirmek üzere harekete geçeceğiz. Bu müdahalemize engel olmaya çalışan başka teröristler de olursa elbette onların da hakkından gelmek boynumuzun borcudur. Sınırlarımızın dibinde ülkemize yönelik hazırlık yapan bir terörist güruhuna izin vermemizi bekleyenler varsa şimdiden onlara yanıldıklarını söylemek istiyorum... Hassasiyetimizi bildikleri halde terör örgütünün arkasında duranlara da diyecek iki çift sözümüz tabii ki vardır. Onu da yüzlerine karşı söylüyoruz, söyleriz. Türkiye her zaman sözünü tutan bir ülke olmuştur ve müttefiklerinden de aynı hassasiyeti beklemektedir.”

Uluslararası kamuoyunu etkilemek için Türkiye’nin Suriye’deki Kürtleri katledeceği iftirasının atıldığını belirten Erdoğan “Şu anda Kobani’den ülkemize gelen 200 bin Kürt kardeşimizi bu ülkede kim barındırıyor? Batı mı barındırıyor, bir başkası mı barındırıyor? Bunu görmeyeceksin, geleceksin ‘Kürtleri öldürmeyin’ diyeceksin. Hangi Kürt öldürüldü, teröristten başka” ifadesini kullandı. Türkiye’nin geçmişte Irak’tan kaçan 500 bin Kürt’e hiç tereddüt etmeden sınıralırını açtığını anımsatan Erdoğan mazlumu “Türk, Kürt, Türkmen, Arap, Ezidi” diye yaftalayanların zalimin ortağı olduğunu söyledi. Erdoğan, “Türkiye sadece yaşatmaya gider. Tek istisnamız terör örgütleridir, teröristlerdir. Biz teröristin kimliğine bakmıyoruz. Sadece elindeki silahı kime yönelttiğine, eyleme, döktüğü kana, yaptığı zulme bakarak teröristleri masum halktan ayırt ediyoruz” dedi. Başkan Erdoğan, DEAŞ’lı ile PKK’lı arasında hiç bir fark olmadığını kaydederek, “Suriye’de, Türkiye’nin Kürtleri hedef aldığı yalanı en alçak, onursuz, en çirkin, en bayağı iftiradır” diye konuştu.

DEAŞ İLE MÜCADELE KOCA YALAN

Bölücü terör örgütünün, Suriye’de nereye hakim olduysa orada insanlara zulmettiğini aktaran Erdoğan, “PKK/ PYD’nin DEAŞ’la mücadelesi de koca bir yalandan ibarettir. Türkiye’nin bu iki örgütü birlikte hedef alması, etnik veya dini bir husumetten değil tam tersine teröristlere karşı izlediği politikadan kaynaklanmaktadır. Amerikalı ve Avrupalı dostlarımıza da aynısını tavsiye ediyoruz” dedi. “Fransa’da sarı yeleklilerin içlerinde PKK var. Acaba bunu hiç incelediler mi araştırdılar mı? Biz buradan biliyoruz. İçinde PKK’lılar var. Bu gerçeği görmeleri lazım” diyen Erdoğan, şöyle konuştu: “Yarın diğer ülkelerde de aynısı olacak. PKK denilen terör örgütü, onlardan besleniyor, onlardan gücünü alıyor. Bumerang gibi. Bize akıl verenler önce kendi durumlarını bir test etsinler.

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