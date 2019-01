Başkan Erdoğan: Bize engel olmaya  çalışanı da haklarız

Partililere saygı ricası

Meclis’te de safların netleştiğini ifade eden Erdoğan, bir yanda AK Parti ve MHP ile yerli, milli duruş sahiplerinin diğer yanda da CHP ve aynı yolda yürüyen HDP’nin olduğunu söyledi. Erdoğan “Milletimiz bu net fotoğraflar arasında bir tercih yapacaktır” dedi. Erdoğan MHP ile oluşturulan Cumhur İttifakı’na tüm AK Parti organları ve partililerin saygı duymasını rica ederek “Aramızdaki bağları kimse zayıflatma yoluna gitmesin, kimse de kalkıp ‘ben’ diye hareket etmesin. Burada ‘ben’ yok, ‘biz’ var. Herkes buna uysun” diye konuştu. Erdoğan’dan seçimlerden karşılarındaki Zillet/İllet İttifakına karşı zaferle çıkacaklarını söyledi.

‘Bolton’un muhatabı Kalın’dır’

Başkan Erdoğan, John Bolton ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna “Bolton’un muhatabı İbrahim Kalın Bey. Böyle bir şeye şu anda gerek yok” cevabını verdi. Erdoğan Rusya ziyaret tarihinin henüz kesinleşmediğini, karşı taraftan tarih beklendiğini dile getirdi. “Operasyon hazırlığımız tamamlandı dediniz. Var mı yakın zamanda operasyon?” sorusunu ise Erdoğan, “Bir zamanlar ‘Ayşe tatile çıkmıştı’, biz de bir gece ansızın gelebiliriz. Şu ana kadar hep öyle gitti” diye cevapladı. “Trump ile yeni bir görüşme öngörülüyor mu?” sorusuna karşılık Erdoğan, “Her an olabilir. Şimdi bu ziyaretten sonra her an bir irtibata geçmek gerekebilir” cevabı verdi.