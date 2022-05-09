Başkan Erdoğan: Bize sığınanı asla bu topraklardan kovmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Şahsıma gösterdiğiniz teveccüh için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum

Aynı şekilde 9 farklı dalda ödülleri takdim edilen değerli temsilcilerimizi de tebrik ediyorum. Kimi muhalefet aktörlerinin iş dünyamıza sabah akşam karamsarlık aşıladığı bu dönemde bu tören çok önemlidir

Ülkemizin üretimine, istihdamına, ihracatına katkı sağlayan cesur isimlerin ödüllendirilmesini anlamlı buluyorum

Sanayi üretimimiz ve ihracatımız her ay yeni rekorlar kırıyor

İhracatta yıl sonu hedefimiz olan 250 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz

Tüm imkanlarımızla ülkemizin potansiyeline inanan iş adamlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı yerine üreticisi haline getirme hayalini adım adım gerçeğe dönüştüreceğiz.

Üretimini ülkemizde gerçekleştireceğimiz 919 yüksek teknoloji ürün belirledik. Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacak 31 projenin desteklenmesine karar verdik.

Biz, muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Suriyeliler istedikleri zaman vatanlarına dönebilir. Suriye'den savaştan kaçan, bize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız, biz onları bu topraklardan kovmayacağız.

Vatandaşımızın ve işletmelerimizin kesintisiz enerjiye ulaşabilmeleri için tüm imkanlar seferber edildi.

Muhalefetin sabotajlarına rağmen nükleer güç santrallerimizi devreye almak için gece gündüz çalışıyoruz.

2022 Mart ayı itibarıyla Avrupa'da Doğalgaz fiyatları yüzde 600 arttı. Aşırı yüksek enflasyon Avrupa be Amerika başta olmak üzere herkesin sorunu haline geldi.

Enerji, gıda ve hammadde fiyatları dünyada enflasyonu körüklüyor.

Salgının özellikle ekonomide arz talep dengesini alt üst ettiğini biliyoruz.