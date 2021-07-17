Başkan Erdoğan: Bizim siyasetimizde bu anlayış kesinlikle söz konusu değildir

17 Temmuz 2021 Cumartesi 15:19 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 16:00

Başkan Erdoğan, "AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı"nda konuştu.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Bizi yarı yolda bırakmayan Erzurum geleneği bozmayarak 31 Mart'ta adeta sandıkları patlatmıştı.

- Her seçimde Palandöken Dağı gibi yanımızda duran kardeşlerimiz var.

- 31 Mart'ta iradesine sahip çıkan tüm Erzurum halkına şükranlarımı sunuyorum.

- AK Parti'nin siyasi başarısında en büyük pay sahibi, bu davaya gönül veren AK Parti'nin neferleridir.

- Sınırlarımız içinde terör örgütlerine nefes aldırmıyoruz.

- Pazartesi günü KKTC'ye gideceğiz, Kurban Bayramı'nı Kıbrıs Türk halkı ile idrak edeceğiz.

- Yatırım bedeli 9,5 milyar TL'yi bulan projeleri Erzurum'un istifadesine sunacağız.

- 2023'e giden süreçte de sizlerin katkılarını almak istiyoruz.

- Milletimizle bağımızı sağlam tuttuğumuz sürece bize yönelik operasyonları boşa çıkarırız.

- Milleti hafife almak gibi bir anlayış kesinlikle söz konusu değildir.

- Erzurum'la olan muhabbetimize montaj diyerek çamur atanlar seçimlerde bir kez daha hezimete uğradı.