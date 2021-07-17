Başkan Erdoğan: Bizim siyasetimizde bu anlayış kesinlikle söz konusu değildir

Başkan Erdoğan, "AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı"nda konuştu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Bizi yarı yolda bırakmayan Erzurum geleneği bozmayarak 31 Mart'ta adeta sandıkları patlatmıştı.
- Her seçimde Palandöken Dağı gibi yanımızda duran kardeşlerimiz var.
- 31 Mart'ta iradesine sahip çıkan tüm Erzurum halkına şükranlarımı sunuyorum.
- AK Parti'nin siyasi başarısında en büyük pay sahibi, bu davaya gönül veren AK Parti'nin neferleridir.
- Sınırlarımız içinde terör örgütlerine nefes aldırmıyoruz.
- Pazartesi günü KKTC'ye gideceğiz, Kurban Bayramı'nı Kıbrıs Türk halkı ile idrak edeceğiz.
- Yatırım bedeli 9,5 milyar TL'yi bulan projeleri Erzurum'un istifadesine sunacağız.
- 2023'e giden süreçte de sizlerin katkılarını almak istiyoruz.
- Milletimizle bağımızı sağlam tuttuğumuz sürece bize yönelik operasyonları boşa çıkarırız.
- Milleti hafife almak gibi bir anlayış kesinlikle söz konusu değildir.
- Erzurum'la olan muhabbetimize montaj diyerek çamur atanlar seçimlerde bir kez daha hezimete uğradı.