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Politika

Başkan Erdoğan: Bizim siyasetimizde bu anlayış kesinlikle söz konusu değildir

'AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, 'Milletimizle bağımızı sağlam tuttuğumuz sürece bize yönelik operasyonları boşa çıkarırız. Milleti hafife almak gibi bir anlayış kesinlikle söz konusu değildir.' dedi.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 15:19 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 16:00
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Başkan Erdoğan, "AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı"nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Bizi yarı yolda bırakmayan Erzurum geleneği bozmayarak 31 Mart'ta adeta sandıkları patlatmıştı.

- Her seçimde Palandöken Dağı gibi yanımızda duran kardeşlerimiz var.

- 31 Mart'ta iradesine sahip çıkan tüm Erzurum halkına şükranlarımı sunuyorum.

- AK Parti'nin siyasi başarısında en büyük pay sahibi, bu davaya gönül veren AK Parti'nin neferleridir.

- Sınırlarımız içinde terör örgütlerine nefes aldırmıyoruz.

- Pazartesi günü KKTC'ye gideceğiz, Kurban Bayramı'nı Kıbrıs Türk halkı ile idrak edeceğiz.

- Yatırım bedeli 9,5 milyar TL'yi bulan projeleri Erzurum'un istifadesine sunacağız.

- 2023'e giden süreçte de sizlerin katkılarını almak istiyoruz.

- Milletimizle bağımızı sağlam tuttuğumuz sürece bize yönelik operasyonları boşa çıkarırız.

- Milleti hafife almak gibi bir anlayış kesinlikle söz konusu değildir.

- Erzurum'la olan muhabbetimize montaj diyerek çamur atanlar seçimlerde bir kez daha hezimete uğradı.

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