Başkan Erdoğan: Bu tabloyu tersini çevirmek isteyenlere izin vermeyeceğiz

11 Eylül 2021 Cumartesi 15:06 - Güncelleme: 11 Eylül 2021 Cumartesi 15:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulunda konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Ticaret ve yatırım alanında önümüzdeki dönemde MÜSİAD ile daha yakın çalışmayı planlıyoruz

Türkiye'yi 2023 hedeflerine sizlerle birlikte ulaştıracağız

Salgın şartlarına rağmen atılan yenilikçi adımlar sanayicilerimize ve insanlarımıza olan güvenimizi artırdı

Anadolu topraklarını bize çok görenler milletimizi buradan kazıyıp atmak için çok uğraştılar

Dünya yepyeni bir dönemin eşiğinde. Yeni bir siyasi ve ekonomik sistem kurulacak ve Türkiye trenin en önünde yer alacak

Türkiye geçtiğimiz 19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve altyapı üstünde geleceğini inşaya odaklanmış durumda

Türkiye gelecek hedeflerine odaklanmış durumda ancak bu tabloyu tersine çevirmek isteyenler var. Onlara izin vermeyeceğiz

Bölgemizdeki her meselede Türkiye artık söz sahibidir

Teknolojiye dayalı üretimde Türkiye kendi markalarını tüm dünyaya kabul ettirebilir bir seviyeye geldi

Milletimize sözünü verdiğimiz 2023 hedeflerine adım adım yaklaşıyoruz

2053 vizyonumuzu şekillendireceğimiz bir döneme giriyoruz. Bu bizim gençlerimize vasiyetimiz olacak

Türkiye'yi yolundan saptırmaya, siyasi ve ekonomik uçurumlara sürüklemeye kimsenin gücü yetmeyecektir

Ekonomide hızlı bir toparlanma ve eskisinin de üzerine çıkan bir sıçramayı hep birlikte takip ediyoruz. Büyüme rakamları ortada. İstihdam rakamları ortada. İhracat rakamları ortada. Yatırımlardaki hareketlilik ortada

Bizim bu ülke için, millet için ve medeniyetimiz için büyük hayallerimiz var

Türkiye siyasi ve ekonomik olarak arzu ettiğimiz seviyeye gelmeden bölgemizde krizlerin sona ermesi mümkün görünmüyor

AYRINTILAR GELİYOR.