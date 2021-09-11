Başkan Erdoğan: Bu tabloyu tersini çevirmek isteyenlere izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulunda konuştu.
Ticaret ve yatırım alanında önümüzdeki dönemde MÜSİAD ile daha yakın çalışmayı planlıyoruz
Türkiye'yi 2023 hedeflerine sizlerle birlikte ulaştıracağız
Salgın şartlarına rağmen atılan yenilikçi adımlar sanayicilerimize ve insanlarımıza olan güvenimizi artırdı
Anadolu topraklarını bize çok görenler milletimizi buradan kazıyıp atmak için çok uğraştılar
Dünya yepyeni bir dönemin eşiğinde. Yeni bir siyasi ve ekonomik sistem kurulacak ve Türkiye trenin en önünde yer alacak
Türkiye geçtiğimiz 19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve altyapı üstünde geleceğini inşaya odaklanmış durumda
Türkiye gelecek hedeflerine odaklanmış durumda ancak bu tabloyu tersine çevirmek isteyenler var. Onlara izin vermeyeceğiz
Bölgemizdeki her meselede Türkiye artık söz sahibidir
Teknolojiye dayalı üretimde Türkiye kendi markalarını tüm dünyaya kabul ettirebilir bir seviyeye geldi
Milletimize sözünü verdiğimiz 2023 hedeflerine adım adım yaklaşıyoruz
2053 vizyonumuzu şekillendireceğimiz bir döneme giriyoruz. Bu bizim gençlerimize vasiyetimiz olacak
Türkiye'yi yolundan saptırmaya, siyasi ve ekonomik uçurumlara sürüklemeye kimsenin gücü yetmeyecektir
Ekonomide hızlı bir toparlanma ve eskisinin de üzerine çıkan bir sıçramayı hep birlikte takip ediyoruz. Büyüme rakamları ortada. İstihdam rakamları ortada. İhracat rakamları ortada. Yatırımlardaki hareketlilik ortada
Bizim bu ülke için, millet için ve medeniyetimiz için büyük hayallerimiz var
Türkiye siyasi ve ekonomik olarak arzu ettiğimiz seviyeye gelmeden bölgemizde krizlerin sona ermesi mümkün görünmüyor