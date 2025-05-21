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Politika

Başkan Erdoğan Budapeşte'ye gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak 'TUR' ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti.

AA21 Mayıs 2025 Çarşamba 07:59 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan Budapeşte'ye gitti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ile Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Macaristan'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Doğunun ve Batının Buluşma Noktası" temasıyla düzenlenecek Budapeşte Zirvesi kapsamında, TDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısına iştirak etmesi ve katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunması öngörülüyor.

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