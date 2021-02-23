CANLI Başkan Erdoğan canlı yayında müjdeyi verdi: 20 bin öğretmen atayacağız

23 Şubat 2021 Salı 14:31 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 14:49

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu okullarımızın açılış törenini anlamlı buluyorum. Ankara'da açılışını yaptığımız tesislerin şehrimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün tek açılış töreniyle 326 eğitim - öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu okullarımızın bir kısmı sıfırdan inşa edilirken bir kısmı da yıkılarak yeniden yapılmıştır. Depreme dayanıksız olan 1116 derslikli 88 okulu yıkarak yerlerine yeni okullar yaptık. 184 okulumuz daha Ankara'da tekli eğitime geçecektir. Şehrimizde tekli eğitim yapan okulların oranı yüzde 95'e yükselecektir. İnşallah başkentimizde ikili eğitim öğretimi kaldırarak eğitim ve öğretimde bir eşiği daha aşmış olacağız.

Son 18 yılda hazırladığımız bütçelerde aslan payını Milli Eğitim'e ayırdık. 2021'de oran 147 milyar liraya yükseldi.18 yıl önce resmi - özel dahil okul ve kurum sayımız 50 bin 872 iken bugün bu sayı 87 bin 640'a çıktı. Kadro tahsislerinde en büyük payı eğitim ve öğretime ayırıyoruz. 693 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız.

Bizden önce vesayetçi, tek tipçi renkler hakimdi. Eğitim ve öğretim sistemimizi de bu jakoben bakış açısından kurtarmaya çalıştık. Orta okullarda, lise eğitimini destekleyecek şekilde seçmeli dersler oluşturduk. Ülkemizde bir dönem gizli saklı yürütülen Kuran'ı Kerim eğitimini tüm öğrencilerimiz için erişilebilir hale getirdik. Geçmiş yıllarda Türkiye, korkuların, kuyrukların ülkesiydi. Eğitim hayatımız 80-90 kişilik sınıflardaydı. Şimdiki gibi 20-30 kişilik sınıflarda değil. Taşradaki okulların durumu daha vahimdi. Öğrenciler ısınmak için çantalarının yanında yakacak da getirirdi. Okuluma ki yakın okul sayılırdı, yarım saatte giderdik.