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Politika

Başkan Erdoğan: CHP ve ortakları bizi savaşa sürüklemek için çok uğraştı

Giresun'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Coğrafyamız sancılı günlerden geçiyor. CHP ve ortakları bizi savaşa sürüklemek için çok uğraştı. Eksen kayması diye bir şey uydurarak Türkiye'yi birilerinin yanında savaşa sürüklemek için pek çok yol denediler. Ama biz bunlara kulak asmadık' dedi.

16 Şubat 2024 Cuma 16:14 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan: CHP ve ortakları bizi savaşa sürüklemek için çok uğraştı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Giresun'a, her bir Giresunlu kardeşime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Maşallah bugün Giresun her zamanki gibi yine çok güzel. Her birinize aşkınız ve muhabbetiniz için teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında Giresun'a olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum.

GİRESUN'A ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM

Giresun, şimdiye kadar girdiğimiz seçimlerde bizi hiç yalnız bırakmadı. Her zaman Türkiye ortalamasının çok üzerinde oy oranlarıyla Giresunlu kardeşlerimiz bize sahip çıktı. 14-28 Mayıs seçimlerinde de Giresun yine kendisine yakışanı yaptı. İlk turda yüzde 61 oy oranıyla, ikinci turda yüzde 65'e yaklaşan bir oranla bize destek veren Giresun'a şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun.

"BÖLGEDEKİ YANGININ KIVILCIMI ÜLKEMİZE SIÇRAMADI"

Coğrafyamız, bölge sancılı günlerden geçiyor. Karadeniz'in hemen ötesinde iki komşumuzun savaşı iki yılı doldurmak üzere. Yüz binlerce insan göç etmek zorunda kaldı. Küresel ekonomi, enerji ve gıda fiyatlarındaki aşırı artış sebebiyle çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldık.

Savaş çığırtkanlığını en son 14-28 Mayıs seçimlerinde asılsız iddialarla Rusya'yı suçlayacak kadar ileri taşıdılar. Muhalefetin savaş tellallığına asla cevap vermedik. Meseleye milletimizin zaviyesinden baktık. 'Siz ne diyorsanız, o' dedik. Milletimizin için en doğrusu neyse onu yapmanın gayretinde olduk. Zaman bizi haklı, muhalefeti yine haksız çıkardı. Ne kadar basiretli davrandığımızı çok daha iyi anlıyoruz.

Tüm kışkırtmalara rağmen Karadeniz'in huzuru bozulmadı. Bölgedeki yangının kıvılcımı ülkemize sıçramadı.

Ne muhalefetin gazına geldik, ne de Batı'lı güçlerin tuzağına düştük. Usta bir santranç oyuncusu gibi yapacağımızı yaptık. Türkiye çok tehlikeli bir süreçten tek bir vatandaşımızın kılına bile zarar vermeden çıkardık.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Giresun
  • miting

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