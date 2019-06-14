26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8957
  • 6,6251
  • 255.611
  • 90.610
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Başkan Erdoğan, çocukların karne sevincine ortak oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan karne sevinçlerini paylaşan çocukları kutladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine hitaben çektikleri videoda karne sevinçlerini paylaşan minik öğrencilere Twitter'dan yanıt verdi.

Videoda öğretmenin "Sayın Cumhurbaşkanım bugün karnelerini verdik ve Arel'in size bir mesajı var." diyerek paylaştığı görüntülerde söz alan Arel, "Tayyip dede, iftihar belgesi aldım çok mutluyum." dedi. Başka bir çocuk da "Ben de takdir belgesi aldım." diye konuştu.

Çocukların bu görüntüleri, Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulunun sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter adresi eklenerek paylaşıldı.

Bu görüntülere karşılık Twitter'dan minik öğrencilere yanıt veren Erdoğan, "Sevgili yavrularım, kıymetli öğretmenim, bu güzel #karnegünü mesajınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizi ve tüm Türkiye'deki öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Hepinize mutlu, keyifli tatiller!" mesajını paylaştı.

Taksici, yolda yürüyen genç kıza dehşeti yaşattı! O anlar kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bulgaristan, Türkiye'ye iade etti

Bulgaristan, Türkiye'ye iade etti

Avrupa'da ilginç girişim! Turist sayısını azaltmak için harekete geçtiler

Avrupa'da ilginç girişim! Turist sayısını azaltmak için harekete geçtiler

Atatürk Havalimanı'nda şaşırtan manzara! Hepsi açık artırmaya sunulacak

Atatürk Havalimanı'nda şaşırtan manzara! Hepsi açık artırmaya sunulacak

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Ot biçerken aniden ortaya çıktı... Görenler şoke oldu

Ot biçerken aniden ortaya çıktı... Görenler şoke oldu

Tarihi gün! Kıyıdan 1 mil açıkta batırıldı

Tarihi gün! Kıyıdan 1 mil açıkta batırıldı

Türkiye'nin yükselişi İspanya'yı vurdu

Türkiye'nin yükselişi İspanya'yı vurdu

'Milli muharip uçağımız F-35 ile F-22 arasında'

'Milli muharip uçağımız F-35 ile F-22 arasında'
 

POPÜLER HABERLER

ABD, İran´ın vurulan tankerden patlamamış mayınları topladığını iddia etti

ABD, İran´ın vurulan tankerden patlamamış mayınları topladığını iddia etti

Yılanla dans! İşte böyle avladı...

Yılanla dans! İşte böyle avladı...

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Muhtaç yaşlıya 601 lira

Muhtaç yaşlıya 601 lira

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA