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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay ile Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

AA1 Kasım 2024 Cuma 14:32 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı
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Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegalli mevkidaşı Fay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Türkçe ve Fransızca irat ettiği hutbenin ardından cuma namazını kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul da eşlik etti.

Cami çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere camiden ayrıldı.

Erdoğan ve Fay dün Ankara'da baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiş, iki liderin huzurunda bir dizi anlaşma imzalanmıştı.

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