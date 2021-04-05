Başkan Erdoğan, darbe imalı bildiriye sert çıktı: Bu işin merkezinde ana muhalefetin ta kendisi var!

05 Nisan 2021 Pazartesi 18:12 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 18:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Az önce yaptığmız toplantıda 2 gündür ülkemizi meşkul eden bir mesele ile ilgili tartışmaları ayrıntıları ile değerlendirdik. Her şeyden önce bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem hem üslubu, hem yöntemi hem de yol açacağı tartışmalar dolayısıyla art niyetli bir girişimdir. Emekli amirallerin vazifesi 104 tanesi bir araya gelerek siyasi bir tartışma konusunda darbe imalı bildiriler yayımlamak değildir. Biz bu amirallerin ve diğerlerinin son dönemde ülkemiz için destek bildirisi yayınladıklarını görmedik. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında milletimiz yanında yer alırken de görmedik. İmza sahibi amirallerden bazılarının ülkemizin hak ve aleyhine medyada verdikleri demeçleri üzüntü ile takip ettik. Tartışmanın sebebi kesinlikle ifade özgürlüğü meselesi değildir. Hiç bir isme açıklamaları sebebiyle soruşturma açılmış veya benzeri işlem yapılmış değildir. Ancak geçmişi darbelerle dolu bir ülkede bir gece yarısı 104 emekli amiralin böyle bir girişimde bulunması asla kabul edilemez. İfade özgürlüğü aksi halde diyerek başlayan ve ülkenin seçilmiş yönetimini darbe ile tehdit eden cümlelerle başlamaz.



Yayınlanan bildirinin milletimiz nezninde bu derece sert tepki görmesinin bir diğer nedeni de çok büyük bir kampanyanın parçası olarak algılanmasıdır.

Bunların çoğu da dikili taşı olmayan millete zerre faydası olmayan kişilerdir. Malesef siyasetçilerimizden bazıları da bu kirli kampanyaya destek vererek kendilerini inkar etmektedirler. Bildiri yayımlanır yayımlanmaz tüm siyasetçilerin en yüksek sesle duruş sergilemelerini beklerdik. Eğer böyle yapmış olsalardı bugün burada sadece milli iradeye verilen desteğe teşekkür için bulunacaktır. Tüm darbe ve vesayetin milli iradenin üzerinde kurduğu çalışmaların tümünün özellikle arkasında yer alan zihniyet bu defa safını aynı istikamette belirlemiştir. Ana muhaflefet partisini bir kez daha demokrasiden yana tutum almaya çağırıyoruz. Yapılan açıklamaya hak ettiği cevabı vererek milli iradeden yana tavır koyan herkese ayrıca şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Her zamanki gibi bizim muhatabımız doğrudan milletimizdir. Bugün de yaşananların muhasebesini milletimiz ile yapmak üzere bir araya geldik. Milleti ve onun seçtiği yönetimi tehdit etmeye cüret edenlere haddini hep birlikte vereceğiz. Bunda ne var diye küçümseme yoluna gittiklerini görüyoruz. 27 Mayıs'ta merhum Menderes'e böyle yapmışlardır. 12 Eylül'den önceki hükümetleri aynı şekilde tehditle sindirmeye çalışmışlardır. 15 Temmuz gecesi silahlı darbe denediler. Ama milletimizin şanlı direnişi karşısında kuyruklarını kıstırıp kaçmak zorunda kaldılar.

Yayınlanan bildiriyi özellikle dikkate alıp gereken her tedbiri uygulama kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. Bu meseleyi siyasi istirmar aracı haline getirmek isteyenler olacaktır onlarla da sandıkta hesaplaşacağız. İnşallah 2023 seçimlerinde tüm bu yaşananları milletimizin takdirine sunacak ve mücadelemizin neticesini hep birlikte izliyeceğiz.

Montrö Anlaşması'nın tartışmaya açılmasıdır. İkinci iddia ise basılı ve sosyal medyaya yansıyan bazı görüntülerdir. Uzun görüşmelerin ardından 2. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde 1936 yılında kimi devletlerle Montrö Anlaşması'nı imzaladık. Boğazların kontrolünü pek çok sınırlama ile de olsa Türkiye'ye bırakan bu sözleşme dönemin şartlarında önemli bir kazanımdır. Boğazlardaki gemi trafiğinin seyir güvenliğini tehlikeye sokacak olması meselenin ayrı bir boyutudur. Her şeye rağmen Montrö'nün kazanımlarını önemli görüyor daha iyisi için imkan bulana kadar bu sözleşmeye bağlılığımızı sürdürüyoruz. Bu tartışma nereden çıktı. Bu sözleşme ile ilgili akademi dünyasında, medyada pek çok görüş ortaya konmuştur. Bugün de mesele tartışılmaya devam etmektedir.

Amaç Montrö Sözleşmesiyle ilgili tartışmaya katkı sağlamaksa bunun mecrası bildiri yayımlamak değil, akademik dünyada görüş ifade etmektir.

Montrö Sözleşmesinden çıkmayla ilgili halihazırda ne bir çalışmamız ne de böyle bir niyetimiz vardır. Ama gelecekte bu ihtiyaç ortaya çıkarsa, ülkemizi daha iyisine kavuşturmak üzere her sözleşmeyi gözden geçirmekten de çekinmeyiz.