Başkan Erdoğan, Denizli'de CHP'nin oyununu ifşa etti: Kimin adayı olduğu anlaşılmasın diye bunu yapıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına, "Hasret kaldım ellerine, vurdum sazın tellerine, bir zeybek türküsü yaktım Denizli'nin güllerine" ifadeleriyle başlayan Erdoğan, tüm Denizlilileri selamladı.

Denizli'nin bugün bir başka güzel ve muhteşem olduğunu belirten, tüm ilçeleri tek tek sayarak selamlayan Erdoğan, "Buradan Yörük obalarımıza selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Osmanlı askerleri için yüzyıllarca kılıç üreten Yatağan kasabasına özellikle selam ediyorum. 1071'den bu yana vatanımız, ezanımız, bayrağımız için toprağa düşen bütün şehitlerimize Rabbimden rahmet, mağfiret diliyorum." diye konuştu.

İslam alimi Merkez Efendi ve verdiği fetva ile İstiklal Harbi'nin meşalesini yakan Ahmet Hulusi Efendi'yi rahmetle yad eden Erdoğan, "Denizli'nin söz üstadı, saz üstadı Özay Gönlüm'ü ana ocağında bir kez daha rahmetle anıyorum hem de Özay Gönlüm Meydanı'nda anıyorum. Merhum Özay Gönlüm, bu toprakların dilidir, sesidir, soluğudur. Özay Gönlüm denince akla ilk samimiyet gelir. İnsan şu meydanı, şu heyecanı görünce o samimiyetin sırrını daha iyi anlıyor." değerlendirmesinde yaptı.

Özay Gönlüm'ün sazına "yaren" ismini verdiğini anımsatan Erdoğan, "Hayatı boyunca sazı Özay Gönlüm'e yarenlik, yoldaşlık, sırdaşlık yaptı. Bizim için de Denizli yardır, yarendir. Denizli'nin her bir evladı elimizin asası, gönlümüzün tasasıdır. Denizlili her bir kardeşlerim evlerin yakışığı, kızların aşığı, çorbamızın kaşığıdır. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Muhabbetiniz, ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de meydana gelen deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun." dedi.

AK Parti'ye yoldaşlık yapan, AK Parti'yi her zaman bağrına basan Denizli'ye şükranlarını sunan Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinde yüzde 48 ile şahsıma ikinci defa cumhurbaşkanlığı görevini verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerin güvenine, teveccühüne mazhar olmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Alandaki gençlerin "Dik dur eğilme bu millet seninle" şeklindeki tezahüratları üzerine Erdoğan, "Gençler şunu unutmayın, biz evelallah sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda rükuda ve secdede eğildik, bunun dışında hiçbir yerde eğilmedik. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz." karşılığını verdi.

Denizli'nin 24 Haziran'da yüzde 50 oy oranıyla Cumhur İttifakı'na oyunu vererek Denizli'de "1 numara" yaptığını hatırlatan Erdoğan, Denizli'nin potansiyelinin çok daha fazla olduğunu bildiklerini, Denizli'yi çok daha yukarılarda zirvelerde görmek istediklerini dile getirdi.

Denizli'nin oy oranlarıyla tüm Türkiye'ye örnek olmasını arzu ettiklerini, Denizli'ye zirvenin yakışacağını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Cumhur İttifakı'nın karşısında kimler var? Zillet ittifakı var, illet ittifakı var. Peki bunun içinde kimler var? CHP, PKK terör örgütünün siyasi temsilcisi olan HDP, bunun yanında söylemek istemem ama adı İYİ Parti olan İP var, bir de Saadet var. Şimdi dikkat ediyorum, Ankara'da çok enteresandır, zillet ittifakı adayının resimleri var ama resimlerinin altında CHP'nin logosu yok, HDP'nin logosu da yok. Aynı şeyi diğer illerde de yapıyorlar, niye biliyor musunuz? Çünkü aday bilinsin ama kimin adayı olduğu anlaşılmasın diye bunu yapıyorlar. Çünkü benim milletim bölücü terör örgütünün desteklediği kişilere oy verir mi? Denizli'de verir mi? İşte zillet ittifakına, illet ittifakına inşallah 31 Mart'ta bir Osmanlı tokadı yakışır değil mi?"

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN ZAFERİ BİR TARİHTİR"

Ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarına da seslenen Erdoğan, "Ne kaldı? 38 gün kaldı. Gece-gündüz demeden çalışıyor muyuz? Tüm akraba, ahbap, yakın, komşu onlara ulaşıyor muyuz? Onlara biraz sonra sizlere anlatacaklarımı anlatmanız lazım. Şunu unutmayın, Cumhur İttifakı'nın zaferi bir tarihtir." dedi.

Denizli'nin 31 Mart seçimlerinde kendinden bekleneni yapacağını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı olarak Denizli'de inşallah bu sefer rekor kıracağız. Bunun için öncelikle çok çalışmamız, birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Teşkilatlarımızdan üyelerimize, AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerime, herkese diyorum ki aman ha içinizde bir olun, beraber olun, iri olun, kardeşliğinize gölge düşürmeyin ve hep birlikte Türkiye olun. Çünkü maalesef hala istediğimiz konsolidasyon olmuş değil, bunu başarmamız lazım. Ben bunu başaracağımıza inanıyorum. Çalmadık kapı, halini hatırını sormadık hiçbir insanımızı bırakmamalıyız.

Denizli'deki 1 milyonu aşkın vatandaşımızın her birinin gönlüne girmeliyiz. Gençlerden başlayarak, 31 Mart seçimlerinin ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz için ehemmiyetini herkese anlatmalıyız. 31 Mart'ın sadece bir belediye değil beka seçimi olduğunu, 2023 hedeflerimize ulaşmamız için kritik önemde olduğunu Denizli'deki her bir vatandaşımıza izah etmeliyiz."

Vatandaşlara, "Denizli, 31 Mart'ta ülkene sahip çıkıyor musun? Denizli, 31 Mart'ta geleceğine sahip çıkıyor musun? Denizli, 31 Mart'ta sandığa, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkıyor musun? Denizli, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor musun? Denizli, 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle 'memleket işi gönül işi' diyor musun? Denizli, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine 'evet' diyor musun?" sorularını yönelten Erdoğan, "evet" yanıtının ardından, "Rabbim sizlerden razı olsun. Bu ne güzellik, bu ne birliktelik." dedi.