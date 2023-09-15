Başkan Erdoğan: Deprem bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak tahsis edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Birikimleri, tespit ve tedbirleriyle şuramıza destek verecek herkese teşekkür ediyorum. Komisyonlarda yapılan çalışmaların kentsel dönüşüm çalışmalarımıza ışık tutacağına inanıyorum. Kanun düzenlemelerinde Şura'daki çalışmalardan yararlanacağız.

DEPREM YASASI



Amacımız, deprem gerçeğine karşı kentsel dönüşümü en sağlıklı, hızlı ve adil bir şekilde yürütecek hukuki altyapıyı kurmaktır. Vatandaşlarımızdan beklentimiz kentsel dönüşüme destek vermesidir.

Biliyorsunuz ülkemizin deprem haritasında belirli fay hatları var. Uzun yıllar boyunca depremle ilgili çalışmalar bu haritalara göre yürütüldü. Ancak son zamanlarda bu haritalarda görünmeyen yerde deprem meydana geldi. Artık ülkemizin tamamını deprem bölgesi kabul ederek çalışmaları yürütmemiz gerekiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 680 bini konut, 170 bini ticari olmak üzere 850 bin bağımsız bölüm kullanılamaz hale gelmiştir.

Rekor sıcakların yaşandığı bir yıl geçirdiğimiz için konteynerlerimizin 160 bine yakınına klima taktık.

"200 BİN KONUTUN İNŞASINA BAŞLANDI"



Şu ana kadar afet bölgesinde 200 bin konutun inşasına bilfiil başladık. Amacımız temeli atılan her konutu hak sahibine bir yıl içerisinde teslim etmek.

"OVP KAPSAMINDA ÖNCELİK DEPREM BÖLGESİ"



OVP kapsamında da önceliği deprem bölgesinin yaralarının sarılmasına verdik. 2024 yılında afet bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak tahsis edeceğiz. Yeni yuvalarına kavuşana kadar vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Dünyanın hiçbir yerinde bu derece hızlı kapsamlı bir faaliyet yürütülmediğine inanıyorum. Allah devletimize zeval vermesin.

Konteyner kentlerdeki vatandaşlarımızdan sosyal yardım hakkı olanlar ile emeklilere, market alışverişlerinde kullanılmak üzere içine her ay 3 bin lira yüklenen Esen Kart dağıtımına başladık.

LİBYA'YA İNSANİ YARDIM



Libya'ya insani yardım kapsamında 3 uçak ve 3 gemi görevlendirdik. Deniz Kuvvetlerimize ait Sancaktar ve Bayraktar gemilerimiz dün akşam itibarıyla Libya'ya intikale başladı.

Bu gemilerimiz, aralarında 10 ambulans, 30 kurtarma ve müdahale aracı, 12 tırın da olduğu toplam 122 aracı Libya'ya ulaştırıyor. Gemilerimizde ayrıca 360 personel, 3 sahra hastanesi ile muhtelif iaşe, barınma ve sıhhi malzemeler gönderiyoruz.