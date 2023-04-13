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Politika

Başkan Erdoğan: Depremzedelerin sorunlarının unutturulmasına asla müsaade etmiyoruz

Malatya'daki iftar programında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Seçim gündeminin, hayata tutunma mücadelesi veren depremzedelerin sorunlarını unutturmasına asla müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz.' dedi.

13 Nisan 2023 Perşembe 19:54 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan: Depremzedelerin sorunlarının unutturulmasına asla müsaade etmiyoruz
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'daki iftar programında açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalardan satır başları;

Bu mübarek günlerin depremzedelerimizle birlikte tüm milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyorum.

Depremden sonra afetzede illerimizi birkaç kez ziyaret ederek acılarını paylaşmıştık. Ramazan'ın ilk haftasında da Cumhur İttifakı olarak bu ziyaretlerimizi devam ettirdik.

Şimdiye kadar birçok şehirde deprem mağdurlarımızla iftar yaptık. Ankara ve İstanbul'da depremzedelerle bir araya geldik.

Dün de arma kurtarma ekipleriyle bir araya geldik ve iftar yaptık. Afet mağduru kardeşlerimizi asla yalnız bırakmıyoruz. Yarın da Diyarbakır'da olacağız.

Seçim gündeminin siz kardeşlerimizin sorunlarını unutturmasına asla müsaade etmeyeceğiz. 250 belediyemizle, STK'larla tam kadro sahadayız.

Bakanlarımız ilk günden itibaren bölgede adeta kamp kurdular. Biz de çalışmaları anbean takip ediyoruz.

Yabancı liderle görüşerek yurt dışındaki imkanları sizin istifadelerinize sunmaya çalışıyoruz. Milletimizle gönül bağı olan herkesle irtibat halindeyiz. Tüm imkanları deprem bölgesine yığdık.

Bütün ihtiyaçlarınızı noksansız karşılıma gayretindeyiz. Kurumlarımız 7/24 esasına göre çalışmaktadır. Her daim sizin emrinizdedir. Amacımız tüm afetzedelerimizin sıkıntısı gidermektir.

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