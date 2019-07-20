Başkan Erdoğan: Doğu Akdeniz'deki zenginliklerin kendilerine ait olduğunu sananlar karşısında Türkiye'yi bulur
Başkan Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü nedeniyle Akıncı'ya kutlama mesaj gönderdi: Doğu Akdeniz'deki zenginliklerin kendilerine ait olduğunu sananlar karşısında Türkiye'yi bulur.
- AA
Başkan Erdoğan'ın mesajı şöyle: Türk ordusunun, Kıbrıs Türkü’nün canı ve güvenliği söz konusu olduğunda, 45 yıl önce attığı adımı gerekmesi halinde yine atmakta tereddüt etmeyeceğinden kimse şüphe duymamalıdır. Ada'nın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler, karşılarında Türkiye ve KKTC'nin kararlılığını bulacaktır. Kıbrıs Türkünün Türk milletinin ayrılmaz parçası olduğu gerçeğini değiştirme hayali kuranlar, beyhude çabaladıklarını er geç fark edecek.
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