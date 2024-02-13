Başkan Erdoğan, Dubai'de: İsrail bölgede kalıcı barış istiyorsa bağımsız Filistin Devletinin varlığını kabul etmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de "Dünya Hükümetler Zirvesi"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Cumhuriyetimizin 100.yıl dönümüyle birlikte hayata geçirdiğimiz "Türkiye Yüzyılı" vizyonumuzla geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz"

"Büyüyen ekonomisiyle, diplomasi kulvarında elde ettiği başarılarıyla ve savunma alanındakini atılımlarıyla kendinden söz ettiren bir Türkiye gerçeği var. Böyle bir Türkiye'yi inşa etmekten gurur ve heyecan duyuyorum"



"Depremin üzerinden daha bir yıl geçmeden enkazları kaldırdık, vatandaşlarımızın acil barınma ihtiyaçlarını giderdik. Her ay 12-20 bin konut teslim ederek yılsonuna kadar 200 bin konutun teslimatını yapmayı hedefliyoruz"

"Etrafı ateş çemberiyle kuşatılmış olan ülkemizin bugünkü konumuna gelmesi kolay olmadı. Hiçbir zaman dikensiz bir gül bahçesinde yürümedik"

"Yılmadan, yorulmadan Türkiye'yi hedefleriyle buluşturma mücadelesini azimle sürdürdük. Bugün de sarsılmaz bir inançla yürüyüşümüz devam ediyor"

"31 Mart seçimlerine hazırlanıyoruz. Allah'ın izniyle bu seçimlerle 18. zaferimizi de ilan edeceğiz"

"Biz, insanı yaşatarak, insana dokunarak, insanların kalbini kazanarak devleti yaşattık, büyüttük ve güçlendirdik"

"Türkiye Yüzyılı" vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar durmadan koşturacağız. Bölgemiz ve ötesinde adil ve kalıcı barışı hakim kılmak bu vizyonumuzun temel yapı taşlarından biridir. Daha adil bir dünya mümkündür"

"Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması ve ardından kalıcı barışa giden yolun aralanması için elimizi taşın altına koyduk"

"Gazze'de bugünkü krizin kaynağı, BM kararlarına rağmen Filistin topraklarındaki işgalin devam etmesidir. Kendini uluslararası hukukun üstünde gören İsrail, on yıllardır katliam politikalarından vazgeçmemiştir"

"Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız"