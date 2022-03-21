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Politika

Başkan Erdoğan: Artık uzaydaki yerini daha güçlü almak için kendi uydusunu yapan Türkiye var

ATO Congresium'da 'Forum Metaverse' etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dünya dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni döneme doğru gidiyor. Bizim görevimiz de gençlerimizi bu yeni dünyaya hazırlamaktır. Ülkelerin tamamının uzlaşmayla kabul edip arkasında duracağı dijital hukuk düzeni kurulmalı. Artık uzaydaki yerini daha güçlü almak için kendi uydusunu yapan, kendi teknolojisini geliştiren bir Türkiye var. Eski Türkiye yok' dedi.

21 Mart 2022 Pazartesi 14:40 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 15:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da "Forum Metaverse" etkinliğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"5 nesilde dünyanın yaşadığı değişim çok büyük"

"Dünya dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni döneme doğru gidiyor. Bizim görevimiz de gençlerimizi bu yeni dünyaya hazırlamaktır"

"Ülkelerin tamamının uzlaşmayla kabul edip, arkasında duracağı bir dijital hukuk düzeni kurulmadan sorunların çözümü mümkün değildir."

"Kartel haline gelen sosyal medya platformlarının hukuki ve ahlaki sınır tanımayan tasarrufları bile bu alanda yolumuzu çizmek gerektiğinin somut ifadesidir"

"Artık uzaydaki yerini daha güçlü şekilde almak için kendi uydusunu yapan, yazılımlarını hazırlayan, balistik araçlarını tasarlayan bir Türkiye var."

"Küresel tröstlere bakılarak yapılan 'Türkiye'nin teknolojide öne çıkma şansının kalmadığı' iddiası bu ülkenin gençlerine hakarettir."

"İHA'larınızı SİHA'larınızı yapamıyorsanız her an köle olmakla karşı karşıyasınız"

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • ATO Congresium
  • Forum Metaverse

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